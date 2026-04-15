Про це повідомив литовський національний суспільний мовник LRT (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija), який об'єднує громадське радіо та телебачення.

Раніше Департамент міграції заборонив в'їзд Моргенштерну, а суд першої інстанції це рішення підтримав. Однак, Вищий адміністративний суд скасував рішення як суду нижчої інстанції, так і Департаменту міграції. Апеляційна інстанція дійшла висновку, що рішення базувалося на неналежних доказах. Зокрема, міграційна служба спиралася на дані Міністерства закордонних справ, хоча оцінку загроз нацбезпеці має надавати інший орган – Департамент державної безпеки, який у цій справі висновку не зробив.

Суд також зазначив, що інформація з відкритих джерел, попередні висловлювання чи санкції інших держав не є достатнім доказом загрози національній безпеці Литви. До того ж не було з'ясовано, на яких підставах інші країни ухвалювали свої рішення. Окремі аргументи базувалися на припущеннях, а не фактах, і враховували лише негативну інформацію без урахування інших даних, які могли б її спростувати.

У підсумку суд визнав рішення упередженим і непропорційним.

Також Моргенштерну присудили компенсацію судових витрат у розмірі майже 34 євро.

Зауважимо, що Моргенштерн є у переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Про це вказано на сайті Ради національної безпеки і оборони України. До речі, нещодавно колишня дівчина репера, українська акторка та модель Ліза Василенко, розкрила таємні плани Моргенштерна очолити Україну і Росію.

