Про це повідомив литовський національний суспільний мовник LRT (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija), який об'єднує громадське радіо та телебачення.
Раніше Департамент міграції заборонив в'їзд Моргенштерну, а суд першої інстанції це рішення підтримав. Однак, Вищий адміністративний суд скасував рішення як суду нижчої інстанції, так і Департаменту міграції. Апеляційна інстанція дійшла висновку, що рішення базувалося на неналежних доказах. Зокрема, міграційна служба спиралася на дані Міністерства закордонних справ, хоча оцінку загроз нацбезпеці має надавати інший орган – Департамент державної безпеки, який у цій справі висновку не зробив.
Суд також зазначив, що інформація з відкритих джерел, попередні висловлювання чи санкції інших держав не є достатнім доказом загрози національній безпеці Литви. До того ж не було з'ясовано, на яких підставах інші країни ухвалювали свої рішення. Окремі аргументи базувалися на припущеннях, а не фактах, і враховували лише негативну інформацію без урахування інших даних, які могли б її спростувати.
У підсумку суд визнав рішення упередженим і непропорційним.
Також Моргенштерну присудили компенсацію судових витрат у розмірі майже 34 євро.
Зауважимо, що Моргенштерн є у переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Про це вказано на сайті Ради національної безпеки і оборони України.
Що відомо про Моргенштерна?
- Російського репера неодноразово звинувачували у плагіаті та критикували за скандальні висловлювання, зокрема щодо насильства. Також його штрафували за пропаганду наркотиків.
- Артист виїхав з Росії та публічно виступив проти війни, критикуючи її, зокрема, у своїх піснях.
- Репера оголосили "іноземним агентом" у Росії у травні 2022 року.
- Він заявляв, що не виключає виступів в окупованому Донбасі, якщо йому дозволять повернутися додому.
- Нині Моргенштерн продовжує працювати переважно на російську аудиторію та співпрацювати з представниками російського шоу-бізнесу.