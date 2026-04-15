Об этом сообщил литовский национальный общественный вещатель LRT (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija), который объединяет общественное радио и телевидение.

Ранее Департамент миграции запретил въезд Моргенштерну, а суд первой инстанции это решение поддержал. Однако, Высший административный суд отменил решение как суда низшей инстанции, так и Департамента миграции. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что решение базировалось на ненадлежащих доказательствах. В частности, миграционная служба опиралась на данные Министерства иностранных дел, хотя оценку угроз нацбезопасности должен предоставлять другой орган – Департамент государственной безопасности, который в этом деле вывода не сделал.

Суд также отметил, что информация из открытых источников, предыдущие высказывания или санкции других государств не является достаточным доказательством угрозы национальной безопасности Литвы. К тому же не было выяснено, на каких основаниях другие страны принимали свои решения. Отдельные аргументы базировались на предположениях, а не фактах, и учитывали только негативную информацию без учета других данных, которые могли бы ее опровергнуть.

В итоге суд признал решение предвзятым и непропорциональным.

Также Моргенштерну присудили компенсацию судебных расходов в размере почти 34 евро.

Заметим, что Моргенштерн есть в перечне лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Об этом указано на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Что известно о Моргенштерне?