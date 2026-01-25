Переможниця "Холостяка-14" зізналась, чи вільне її серце
- Переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук заявила, що її серце вільне, але вона готова до нових стосунків.
- Надін зазначила, що не вважає себе переможницею, оскільки не знайшла кохання на проєкті, і висловила бажання створити сім'ю з людиною, від якої захоче мати дитину.
Переможниця 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Надін Головчук поділилась подробицями свого особистого життя. Модель зізналась, чи перебуває зараз у стосунках.
Про це вона розповіла у новому випуску проєкту "Квіткова ревізія", який вийшов на ютуб-каналі блогерки Анастасії Скальницької.
Не пропустіть Фіналістка "Холостяка-14" Половинкіна розсекретила, чи мала інтим з Цимбалюком на проєкті
Надін Головчук поділилась, що її серце вільне. Проте дівчина зазначила, що вже готова до стосунків.
Також модель зізналась, що не вважає себе переможницею "Холостяка", адже не знайшла кохання на проєкті.
Мені не вистачає тепла. Так, ти маєш сама собі давати підтримку, любов, опору і так далі, але…,
– сказала вона.
Ба більше, Головчук думала, що Тарас Цимбалюк не обере її у фіналі. Дівчина переживала через це.
Я дуже обережна. У мене стосунки закінчились два роки тому. Я боялась, що мені знову буде боляче, що ці стосунки завершаться просто якимось досвідом. Я вже хочу сім'ю, дитину. Але я хочу сім'ю з людиною, від якої захочу мати дитину. Це дуже важливо. Я не хочу робити боляче дитині,
– зазначила Надін.
Надін Головчук у проєкті "Квіткова ревізія": дивіться відео онлайн
Чому не склалися стосунки Головчук і Цимбалюка?
На пост-шоу "Холостяка" стало відомо, що Надін Головчук і Тарас Цимбалюк не разом. Актор розповів, що під час останніх зустрічей вони "намагалися штучно щось запустити", а модель зізналась, що участь у проєкті сильно вплинула на її емоційний стан, тож дівчина не мала ресурсу на побудову стосунків.
Згодом в інтерв'ю Єві Коршик Цимбалюк заявив, що не відчув метчу з учасницями "Холостяка". Крім того, актор поділився, що коли сформувалась трійка фіналісток, йому було байдуже, хто покине проєкт наступною. Так, чоловік радився з продюсерами, щоб прийняти рішення.
Також Тарас стверджує, що після проєкту вони з Надін лише переписувалися. Актор зрозумів, що немає сенсу витрачати час одне одного, тому вони вирішили розійтися.
Водночас в інтерв'ю Славі Дьоміну Головчук розповіла, що після фіналу вони з актором поговорили й вирішили спробувати побудувати стосунки. Близько місяця вони підтримували зв'язок, зокрема і зустрічалися. Модель також розповіла, що Цимбалюк завершив стосунки через голосове повідомлення.