Дорофєєва вперше відповіла на закиди, що їй заплатили за ремікс на "Имя 505"
- Надя Дорофєєва заперечила звинувачення, що ремікс на пісню "Имя 505" був комерційним проєктом, заявивши, що за колаборацію їй не платили.
- Дорофєєва підкреслила важливість реміксів та колаборацій у сучасній музичній індустрії для просування артистів.
Надя Дорофєєва вперше відповіла на закиди, що ремікс на пісню гурту "Время и Стекло" "Имя 505" – це комерційна робота. Співачку звинуватили у тому, що молодий артист Elysees заплатив їй за колаборацію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Дорофєєвої. Вона зізналась, що щиро здивувалась такій реакції, адже ремікси – це широка світова практика.
До слова Дорофєєва випустила "Имя 505" українською і нарвалася на хейт: до чого тут Потап
На кожен хіт реміксів і рімейків безліч – офіційних, неофіційних, будь-яких. А в нашому випадку пісня "Имя 505" ще й зазвучала українською, нарешті. І для цього не обов'язково бути відомим музикантом або платити гроші. Власне, нам за це не платили,
– зазначила Надя Дорофєєва.
Вона поділилась, що Elysees – талановитий і наполегливий артист, який має успішні роботи. Наприклад, кавер на трек SZA Big Boy вже прослухали понад 20 мільйонів разів на Spotify.
Узагалі перше, що мені підкреслили на зустрічах в офісах Spotify й Orchard, – важливість реміксів та колаборацій з діджеями на вже відомі пісні, але з новим актуальним і свіжим звучанням. Це у світовому контексті дуже дієва частина просування артиста,
– розповіла Дорофєєва.
Артистка вважає, що на пісню "Имя 505" має бути багато реміксів.
Що цьому передувало?
14 січня Надя Дорофєєва презентувала найпопулярнішу пісню гурту "Время и Стекло" "Имя 505" українською мовою. Вона випустила ремікс разом із молодим виконавцем Elysees.
Багатьом людям сподобалася така версія хіта, але без хейту не обійшлося. Річ у тім, що одним із продюсерів вказаний Олексій Потапенко (Потап). Так, у мережі припустили, що репер працював над українськомовною версією треку та отримує роялті за ремікс.
Засновниця музичного лейбла Pomitni Ірина Горова прокоментувала ситуацію, що склалася через ремікс, блогеру-пліткарю Богдану Беспалову. Вона зауважила, що це не комерційна співпраця, а також підкреслила, що Потап не долучався до створення, продюсування та редагування пісні.
За словами Горової, система автоматично піддягнула Потапа та Позитива як продюсерів реміксу.
"Потап отримує роялті зі старого музичного каталогу "Время и Стекло" і похідних треків на основі каталогу дуету. Але інші диджитальні виплати він не отримує, оскільки не долучений до фінансування та промації похідного матеріалу", – йдеться у телеграм-каналі Беспалова.