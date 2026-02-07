Укр Рус
7 лютого, 18:00
Україна обирає представника на Євробачення-2026: онлайн-трансляція фіналу Нацвідбору

Христина Кобак
Основні тези
  • У Києві відбувається фінал Нацвідбору на Євробачення-2026, ведучими якого є Леся Нікітюк і Тімур Мірошниченко.
  • Українці можуть голосувати за своїх фаворитів через СМС або застосунок Дія після виступу всіх фіналістів.

7 лютого в Києві стартував довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Уперше цього року ефір веде Леся Нікітюк, яка склала компанію незмінному ведучому Тімуру Мірошниченку. Передшоу веде Анна Тульєва.

Суддями цьогорічного відбору стали переможниця Євробачення-2004 Руслана, співачка Злата Огнєвіч, композитор і виконавець Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко. Уперше пряма трансляція українського Нацвідбору доступна до перегляду на офіційному ютуб-каналі Євробачення, пише 24 Канал

Онлайн-трансляція передшоу: дивіться відео онлайн

Онлайн-трансляція фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026

Цього вечора 10 фіналістів наживо виконають свої конкурсні пісні, серед яких українці оберуть ту, що представить нашу країну на пісенному конкурсі у Відні. Учасники виступатимуть в такому порядку: 

  1. Valeriya Force – Open Our Hearts;
  2. Molodi – THE LEGENDS;
  3. Monokate – TYT;
  4. The Elliens – Crawling whispers;
  5. Laud – Lightkeeper;
  6. Leléka – "Рідним";
  7. Mr. Vel – Do or Done;
  8. KHAYAT – "Герци";
  9. Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);
  10. "ЩукаРиба" – "Моя земля".

Пряма трансляція фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026: дивіться онлайн

Як і коли голосувати за фаворитів?

  • Голосування розпочнеться після виступу 10-го фіналіста.

  • Кожен з учасників має свій порядковий номер, адже це потрібно для голосування за допомогою СМС. Щоб це зробити, на номер 7576 надішліть код від 1 до 10 (обираєте ту цифру, яка відповідає вашому фавориту).

  • Важливо пам'ятати, що з одного телефонного номера буде зараховане одне СМС-повідомлення за одного фіналіста.

  • Також можна буде проголосувати в Дії. Для цього потрібно виконати такі кроки: зайти у застосунок Дія – обрати розділ "Сервіси", а потім – "Опитування".