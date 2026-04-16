Show24 Українські зірки Денисенко заявила про влучання у сусідній ЖК і розповіла, як син відреагував на нічний обстріл
16 квітня, 15:21
Марія Примич
Основні тези
  • У ніч з 15 на 16 квітня Росія масовано обстріляла Україну, зокрема Київ, і були вражені цивільні об'єкти.
  • Наталка Денисенко розповіла, що її син Андрій вперше чув вибухи вдома під час масованого обстрілу Києва.

У ніч з 15 на 16 квітня Росія масовано обстріляла Україну, зокрема Київ. Наталка Денисенко розповіла, як її 8-річний син Андрій відреагував на атаку.

Денисенко вийшла на зв'язок до підписників в інстаграмі.

Наталка Денисенко розповіла, що вранці Андрій пішов до школи, а вона відходить від важкої ночі. 

Влучання у сусідній ЖК. Уперше за всю війну Андрійко вдома чув вибухи. Мої співчуття постраждалим і сім'ям загиблих, 
– написала акторка.

Денисенко також показала скриншот листування з вчителькою сина. Вона розповіла, що хлопчик уже почувається краще, добре поводиться та активно працював на уроці.

Запитувала за ніч, то казав, що кричав і через вибухи не міг спати, то мама прийшла і вушка закривала, 
– додала вчителька.

Наталка Денисенко вийшла на зв'язок після обстрілу / Скриншот з інстаграму акторки

Володимир Зеленський повідомив в інстаграмі, що з дня 15 квітня Росія випустила по Україні майже 700 дронів, а вночі летіли балістичні та крилаті ракети. Сили ППО збили 636 дронів і частину ракет.

Президент України розповів, що є пошкодження звичайних будинків. На жаль, в Одесі, Києві та Дніпрі загинули люди. Росія, зокрема, вбила 12-річного хлопчика. Також є багато поранених. 

Які наслідки нічного обстрілу України?

  • У Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку у Подільському районі. Крім того, постраждали виробничий майданчик ДТЕК, будинки, готель, офісний центр, автосалон, заправна станція, ТРЦ.

  • Відомо про чотирьох загиблих у столиці, серед яких 12-річний хлопчик. Також Росія вбила охоронців автосалону в Оболонському районі – Юрія та Сергія.

  • В Одесі зафіксовані значні руйнування об'єктів портової, критичної та житлової інфраструктури. У Дніпрі зруйнований житловий будинок, де розташовувався центр православної культури, пов'язаний з Українською православною церквою Московського патріархату. 

  • Ворог також атакував дронами Харків. Мер Ігор Терехов повідомив у телеграм-каналі, що наслідки зафіксували у кількох районах, у місті є постраждалі.