Денисенко заявила про влучання у сусідній ЖК і розповіла, як син відреагував на нічний обстріл

У ніч з 15 на 16 квітня Росія масовано обстріляла Україну, зокрема Київ. Наталка Денисенко розповіла, як її 8-річний син Андрій відреагував на атаку.

Денисенко вийшла на зв'язок до підписників в інстаграмі.

Теж цікаво Мене це розчулило, – Савранський розповів, як Денисенко присвячує йому вірші

Наталка Денисенко розповіла, що вранці Андрій пішов до школи, а вона відходить від важкої ночі.

Влучання у сусідній ЖК. Уперше за всю війну Андрійко вдома чув вибухи. Мої співчуття постраждалим і сім'ям загиблих,

– написала акторка.

Денисенко також показала скриншот листування з вчителькою сина. Вона розповіла, що хлопчик уже почувається краще, добре поводиться та активно працював на уроці.

Запитувала за ніч, то казав, що кричав і через вибухи не міг спати, то мама прийшла і вушка закривала,

– додала вчителька.

Наталка Денисенко вийшла на зв'язок після обстрілу / Скриншот з інстаграму акторки

Володимир Зеленський повідомив в інстаграмі, що з дня 15 квітня Росія випустила по Україні майже 700 дронів, а вночі летіли балістичні та крилаті ракети. Сили ППО збили 636 дронів і частину ракет.

Президент України розповів, що є пошкодження звичайних будинків. На жаль, в Одесі, Києві та Дніпрі загинули люди. Росія, зокрема, вбила 12-річного хлопчика. Також є багато поранених.

Які наслідки нічного обстрілу України?