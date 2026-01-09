Вибухи були потужні, – відома українська акторка розповіла, як пережила масований обстріл Києва

Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 9 січня акторка Катерина Тишкевич перебувала вдома. Акторка зізналася, що це було жахливо і дуже страшно.

Виявляється, біля будинку знаменитості немає укриття. Як Катерина пережила атаку на столицю – пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Тишкевич.

Вибухи були такі потужні, постійні і так поруч. Заграва в небі, сигналки машин, дзенькіт вікон,

– поділилась акторка.

Під час тривоги вона спустилася на перший поверх будинку, де намагалася перечекати обстріли, хоча таке місце не є повноцінним укриттям.

Катерина Тишкевич розповіла, як пережила жахливий обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс



Катерина висловила співчуття родинам загиблих під час цього обстрілу столиці та побажала скорішого відновлення постраждалим.

За даними Національної поліції, у Києві загинуло 4 людей і ще 25 – постраждали.

Що відомо про наслідки обстрілу Києва у ніч на 9 січня?