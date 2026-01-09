Укр Рус
Українські зірки Вибухи були потужні, – відома українська акторка розповіла, як пережила масований обстріл Києва
9 січня, 13:30
2

Вибухи були потужні, – відома українська акторка розповіла, як пережила масований обстріл Києва

Софія Хомишин
Основні тези
  • Акторка Катерина Тишкевич пережила масований обстріл Києва, перебуваючи вдома, та висловила співчуття родинам загиблих.
  • Унаслідок обстрілу Києва загинули 4 людини, 25 постраждали, пошкоджено критичну інфраструктуру та житлові об'єкти в кількох районах міста.

Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 9 січня акторка Катерина Тишкевич перебувала вдома. Акторка зізналася, що це було жахливо і дуже страшно.

Виявляється, біля будинку знаменитості немає укриття. Як Катерина пережила атаку на столицю – пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Тишкевич.

Вибухи були такі потужні, постійні і так поруч. Заграва в небі, сигналки машин, дзенькіт вікон,
– поділилась акторка.

Під час тривоги вона спустилася на перший поверх будинку, де намагалася перечекати обстріли, хоча таке місце не є повноцінним укриттям.

Катерина Тишкевич розповіла, як пережила жахливий обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс 
 

Катерина висловила співчуття родинам загиблих під час цього обстрілу столиці та побажала скорішого відновлення постраждалим. 

Катерина Тишкевич розповіла, як пережила жахливий обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

За даними Національної поліції, у Києві загинуло 4 людей і ще 25 – постраждали.

Що відомо про наслідки обстрілу Києва у ніч на 9 січня? 

  • Столиця зазнала масованої ракетно-дронової атаки: місто атакували десятки БпЛА, кілька хвиль крилатих ракет "Калібр" та балістика.
  • Внаслідок обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи та автомобілі. Постраждали Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський, Голосіївський та Шевченківський райони Києва.
  • У місті виникли пожежі, перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.