Без шлюбу і спільних дітей: що відомо про 16-річні стосунки Фагота і Навроцької

5 березня стало відомо, що українська дизайнерка Ольга Навроцька та фронтмен гурту "Танок на майдані Конґо" Олег Михайлюта, більше відомий публіці як Фагот, завершили свої стосунки. Пара була разом впродовж 16 років.

Попри тривалі стосунки, пара так і не оформила шлюб і не має спільних дітей. Якою була історія кохання Фагота та Ольги Навроцької – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Блогерка Єва Мішовалова звернулась до свого хлопця, якого вбили на Балі: "Я знаю, ти це побачиш"

Олег Михайлюта розповідав, що познайомився з Ольгою на дні народження телеведучої Маші Єфросиніної. На той момент співак щойно завершив попередні стосунки, тому їхній роман почався не одразу. Пара перебувала у цивільному шлюбі – тобто жила разом, вела спільний побут і будувала стосунки як подружжя, однак офіційно їх не оформлювали. За словами Фагота, і він, і Ольга вже мали досвід офіційного подружнього життя, тому не бачили потреби вдруге одружуватися.

Фагот та Ольга Навроцька / Фото з інстаграму відомої дизайнерки

Що відомо про попередні шлюби Навроцької та Михайлюти?

До знайомства з Фаготом Ольга близько десяти років перебувала у шлюбі з Андрієм Навроцьким, який працював комерційним директором на радіо. Ольга вийшла заміж за Андрія, коли їй було трохи більш як 20 років. Розійшлися вони спокійно, і їм вдалося зберегти добрі стосунки.

Мені здається, що термін наших стосунків просто закінчився і ми пішли різними дорогами,

– зазначала Навроцька в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Прізвище чоловіка жінка вирішила залишити після розлучення, оскільки вже розвивала кар'єру дизайнерки й стала впізнаваною під цим ім'ям.

Олег Михайлюта та Ольга Навроцька / Фото BESTIN.UA

У Олега також був ранній шлюб. Він одружився у 22 роки. В інтерв'ю Славі Дьоміну музикант називав цей крок "яскравою помилкою", хоча й не шкодує про такий досвід. Подружжя прожило разом вісім років, після чого розійшлося мирно, коли їхні почуття згасли. Колишня дружина Фагота – академічна піаністка родом із Росії. Нині, за словами артиста, вона займає поважну посаду у своїй країні, однак через різні політичні погляди екси більше не підтримують спілкування. В проєкті "Наодинці" від ТСН Михайлюта пригадав, що колишня дружина йому зателефонувала після початку повномасштабного вторгнення, але, за його словами, там немає з ким говорити.

Від інших стосунків Фагот має сина Микиту, якому 15 років.

Фагот з сином / Фото з інстаграму музиканта

Хлопець навчається в ліцеї та цікавиться математикою. Артист підтримує добрі відносини з матір'ю сина. Ольга Навроцька розповідала, що також добре ладнала з сином чоловіка. Водночас спільних дітей в Олега та Ольги немає.

Чому Фагот і Навроцька не мають спільних дітей?

Пара певний час намагалася стати батьками, однак через проблеми зі здоров'ям це не сталося.

Воно не відбулося, і я зрозуміла, що в мене нема такого натхнення, щоби прикладати стільки зусиль, щоби це зробити. Я думаю, що це моя якась дитяча позиція, що я не хочу брати на себе таку величезну відповідальність і відчувати стільки болю за іншу людину. У мене є Фагот, є мама, є сестра, племінник, їхні тварини, Україна, українці – мені досить,

– раніше заявляла Ольга.

Вона вважає це певною формою самозахисту.

Фагот і Ольга Навроцька / Фото з інстаграму жінки

Протягом багатьох років стосунки Фагота та Ольги переживали різні етапи. Артист розповідав, що вони з жінкою розходилися і певний час жили окремо, але потім знову відновлювали спілкування. Втім тепер, за словами Навроцької, їхня історія завершилася. Причину розриву ні Навроцька, ні Михайлюта публічно не пояснюють. Водночас у своєму інстаграмі Ольга написала, що цей етап життя зробив її ще сильнішою.