Поєднав поезію Симоненка і рок-н-рол Елвіса Преслі: військовий здивував потужним треком
10 січня, 14:09
2

Поєднав поезію Симоненка і рок-н-рол Елвіса Преслі: військовий здивував потужним треком

Софія Хомишин
Основні тези
  • Олександр Ремез випустив пісню "Можливо, знову загримлять гармати" на вірш Василя Симоненка з рок-н-рольним стилем Елвіса Преслі.
  • Ремез, музикант з Харкова, приєднався до ЗСУ після вторгнення та продовжує займатися музикою, виступаючи з концертами.

Військовий і музикант "Культурних сил" Олександр Ремез випустив пісню "Можливо, знову загримлять гармати", у якій поєднав вірші Василя Симоненка з рок-н-рольним звучанням у стилі Елвіса Преслі.

Також вийшла відеоробота до цієї композиції. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Cultural Forces Music.

Василя Симоненка та Елвіса Преслі об'єднує дата народження 8 січня: Елвіс став світовою зіркою, а Симоненко жив і творив у боротьбі з радянською системою. Олександр Ремез об'єднав ці два світи: драматизм Симоненка та легкість рок-н-рольного ритму Елвіса в треці "Можливо, знову загримлять гармати".
 

REMEZ & Культурні сили – "Можливо, знову загримлять гармати": дивіться відео онлайн

Для довідки! На офіційному сайті CULTURAL FORCES вказано, що "Культурні сили" – це платформа, яка об’єднує митців, громадських діячів, бізнес та міжнародних партнерів для вирішення актуальних викликів за допомогою культури

Як в мережі відреагували на трек?

У коментарях під відеороботою слухачі залишили чимало приємних слів автору та подякували за роботу. 

  • "Дякую, дуже красиво";
  • "Клас. Молодці";
  • "Прекрасно. Дякую";
  • "Це дуже круто";
  • "Крутезна робота".

Коментарі під кліпом на пісню "Можливо, знову загримлять гармати" / Скриншот з ютубу

 

Що відомо про Олександра Ремеза?

  • Музикант родом з Харкова. Він грає на гітарі та контрабасі, є вокалістом київського гурту RvB (Руки'в брюки).

  • Після початку повномасштабного вторгнення Олександр добровільно долучився до Київської територіальної оборони, а згодом в лавах ЗСУ брав участь у бойових діях на Луганщині, де отримав поранення.

  • Пізніше Ремез приєднався до Культурного десанту. Відтоді він продовжує займатися музикою та виступає з концертами.

  • Серед його пісень – "Капелан", "Одного дня", "Тиха трава" та інші. 