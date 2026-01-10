Поєднав поезію Симоненка і рок-н-рол Елвіса Преслі: військовий здивував потужним треком
- Олександр Ремез випустив пісню "Можливо, знову загримлять гармати" на вірш Василя Симоненка з рок-н-рольним стилем Елвіса Преслі.
- Ремез, музикант з Харкова, приєднався до ЗСУ після вторгнення та продовжує займатися музикою, виступаючи з концертами.
Військовий і музикант "Культурних сил" Олександр Ремез випустив пісню "Можливо, знову загримлять гармати", у якій поєднав вірші Василя Симоненка з рок-н-рольним звучанням у стилі Елвіса Преслі.
Також вийшла відеоробота до цієї композиції. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Cultural Forces Music.
Василя Симоненка та Елвіса Преслі об'єднує дата народження 8 січня: Елвіс став світовою зіркою, а Симоненко жив і творив у боротьбі з радянською системою. Олександр Ремез об'єднав ці два світи: драматизм Симоненка та легкість рок-н-рольного ритму Елвіса в треці "Можливо, знову загримлять гармати".
REMEZ & Культурні сили – "Можливо, знову загримлять гармати": дивіться відео онлайн
Для довідки! На офіційному сайті CULTURAL FORCES вказано, що "Культурні сили" – це платформа, яка об’єднує митців, громадських діячів, бізнес та міжнародних партнерів для вирішення актуальних викликів за допомогою культури
Як в мережі відреагували на трек?
У коментарях під відеороботою слухачі залишили чимало приємних слів автору та подякували за роботу.
- "Дякую, дуже красиво";
- "Клас. Молодці";
- "Прекрасно. Дякую";
- "Це дуже круто";
- "Крутезна робота".
Коментарі під кліпом на пісню "Можливо, знову загримлять гармати" / Скриншот з ютубу
Що відомо про Олександра Ремеза?
Музикант родом з Харкова. Він грає на гітарі та контрабасі, є вокалістом київського гурту RvB (Руки'в брюки).
Після початку повномасштабного вторгнення Олександр добровільно долучився до Київської територіальної оборони, а згодом в лавах ЗСУ брав участь у бойових діях на Луганщині, де отримав поранення.
Пізніше Ремез приєднався до Культурного десанту. Відтоді він продовжує займатися музикою та виступає з концертами.
Серед його пісень – "Капелан", "Одного дня", "Тиха трава" та інші.