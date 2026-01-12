Не знаю, як ми це пережили, – відомий актор розповів, як у 2022 врятувався з родиною з окупації
- Український актор Олександр Ярема з родиною провів 10 днів в окупації в Бучанському районі Київщини, ховаючись у підвалі з 14 людьми.
- 9 березня 2022 року Ярема та його родина змогли виїхати на Франківщину, а того ж дня його батьки вийшли з Ірпеня.
Український актор Олександр Ярема на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхав до сестри неподалік селища Бузове в Бучанському районі Київської області. Там родина 10 днів провела в окупації.
У новому інтерв'ю Олександр відверто поділився спогадами про ті моторошні дні й розповів про диво, яке з ними трапилося. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
Перед початком повномасштабного вторгнення в гості до Яреми з Харкова приїхала племінниця з чоловіком. 24 лютого 2022 року вони разом поїхали до сестри актора, яка жила неподалік селища Бузове в Бучанському районі. Усі разом вони опинилися в окупації росіян.
Я не знаю, як ми це пережили. Не думали, що все затягнеться. То ж не може такого боку, а воно вже протягом майже чотирьох років. Це жахіття,
– зазначив Олександр.
Раніше в інтерв'ю Світлані Леонтьєвій, що вийшло на ютуб-каналі телеканалу ДІМ, актор розповідав, що вони з рідними ховалися в підвалі сусіднього будинку. Разом з ними там перебувало 14 людей
9 березня вони змогли виїхати. Хоч усім було страшно, родина наважилася рушити в дорогу, щойно племінниця актора отримала повідомлення про те, що є шанс на виїзд. Вони відправились на Франківщину – на батьківщину тата Олександра.
Як згодом виявилося, того ж дня батьки Яреми вийшли з Ірпеня.
Тато зарядив телефон на вокзалі й зателефонував. Це таке було щастя. В один день ми виїхали, й вони вийшли. Ми їх забрали в Хмельницькому і вже були разом,
– поділився актор.
Для довідки! Батьки Олександра Яреми у 2020 році переїхали з Херсона в Ірпінь.
Що відомо про Олександра Ярему?
- Майбутній актор народився 26 травня в Миколаєві, пізніше переїхав з батьками до Херсона, де закінчив музичне училище за спеціальністю "хорове диригування".
- Згодом він навчався в Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого
- Олександр працював провідним актором Київського ТЮГу на Липках, брав участь у виставах театру "Золоті ворота" та проєктах "Дикого театру", а з 2019 року працює в театрі імені Івана Франка.
- Він має звання Заслуженого артиста України.
- На початку 2000-х Олександр Ярема був ведучим відомого шоу "ВусоЛапоХвіст" на телеканалі СТБ.
- Серед його найвідоміших кінопроєктів – "Уроки толерантності", "Памфір", "Сусідка", "Довбуш" та інші.