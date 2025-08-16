Днями проти української блогерки Олени Мандзюк поліція відкрила кримінальне провадження за заявою народного депутата Олексія Гончаренка. Тепер інфлюенсерка розповіла про свої подальші кроки.

Повідомляє Show 24 з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

Мандзюк зазначила, що готова пояснити свою позицію у поліції та надати всі необхідні дані правоохоронцям.

Також блогерка повідомила, що розглядає можливість подати зустрічну заяву на Гончаренка за наклеп і свідоме перекручення її слів. На думку Олени, дії політика шкодять її репутації, наражають на небезпеку родину та провокують ворожнечу в суспільстві.

Конфлікт з Гончаренком – це не про особисте. Це про принцип: чи ми, українці, готові заплющувати очі на толерування російського в тилу та носіїв цієї пропаганди в українському просторі, чи ми захищатимемо свою державність і культуру. Для мене відповідь очевидна,

– зазначила інфлюенсерка.

Що цьому передувало?