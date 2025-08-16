Скандал набирає нових обертів: Мандзюк готова подати зустрічну заяву проти Гончаренка
- Олена Мандзюк готова подати зустрічну заяву проти Олексія Гончаренка за наклеп і свідоме перекручення її слів.
- Конфлікт виник через коментар Мандзюк про дітей, що призвело до кримінального провадження за заявою Гончаренка за статтею про порушення рівноправності громадян.
- Мандзюк заявила, що конфлікт з Гончаренком є принциповим питанням захисту української державності та культури.
Днями проти української блогерки Олени Мандзюк поліція відкрила кримінальне провадження за заявою народного депутата Олексія Гончаренка. Тепер інфлюенсерка розповіла про свої подальші кроки.
Повідомляє Show 24 з посиланням на "Суспільне Хмельницький".
Мандзюк зазначила, що готова пояснити свою позицію у поліції та надати всі необхідні дані правоохоронцям.
Також блогерка повідомила, що розглядає можливість подати зустрічну заяву на Гончаренка за наклеп і свідоме перекручення її слів. На думку Олени, дії політика шкодять її репутації, наражають на небезпеку родину та провокують ворожнечу в суспільстві.
Конфлікт з Гончаренком – це не про особисте. Це про принцип: чи ми, українці, готові заплющувати очі на толерування російського в тилу та носіїв цієї пропаганди в українському просторі, чи ми захищатимемо свою державність і культуру. Для мене відповідь очевидна,
– зазначила інфлюенсерка.
Що цьому передувало?
- Річ у тім, що скандал розпочався після коментаря Мандзюк під одним зі своїх дописів, де вона заявила, що її діти "можуть відп*зд*ти іншу дитину, яка говорить мовою терористів".
- Ці слова стали підставою для звернення до правоохоронців з боку народного депутата Олексія Гончаренка. Він заявив, що такий вислів є розпалюванням ворожнечі. За його заявою поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.