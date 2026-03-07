Є результати, – Олена Тополя про розслідування "зливу" її особистих відео

Українська співачка Олена Тополя на початку року потрапила у центр обговорень через злив її особистих відео. Зірка розповіла, на якому етапі зараз розслідування.

Олена Тополя поділилась коментарем за лаштунками концерту "Весняна Музична Платформа" для BLIK.ua. Співачка зауважила, що поки триває розслідування, вона отримує підтримку від сім'ї.

До слова Було дуже страшно і соромно, – Олена Тополя розповіла, як пережила "злив" особистих відео

На етапі хотілося б краще, але є результати. Це досить складна кримінальна справа. Вона містить декілька напрямків, які просто автоматично підтягуються. Тому треба нам закумулюватися. І оце все, що підтягується, вести туди, куди треба,

– розповіла співачка.

Олена Тополя додала, що оновленнями буде обов'язково ділитися на своїх сторінках. Однак тільки з дозволу адвокатів та спеціалістів.

"Головна мета – це щоб жінки, які проходили або зараз проходять такі випробування, теж розуміли, як їм діяти в таких ситуаціях, куди звертатися", – зауважила співачка.

Що відомо про "злив" відео Олени Тополі?