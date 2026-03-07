Є результати, – Олена Тополя про розслідування "зливу" її особистих відео
- Олена Тополя повідомила, що розслідування у справі про злив її особистих відео триває і вже є певні результати, хоча справа є складною і містить кілька напрямків.
- Співачка наголосила, що буде ділитися оновленнями лише з дозволу адвокатів, аби допомогти іншим жінкам, які стикаються з подібними ситуаціями.
Українська співачка Олена Тополя на початку року потрапила у центр обговорень через злив її особистих відео. Зірка розповіла, на якому етапі зараз розслідування.
Олена Тополя поділилась коментарем за лаштунками концерту "Весняна Музична Платформа" для BLIK.ua. Співачка зауважила, що поки триває розслідування, вона отримує підтримку від сім'ї.
До слова Було дуже страшно і соромно, – Олена Тополя розповіла, як пережила "злив" особистих відео
На етапі хотілося б краще, але є результати. Це досить складна кримінальна справа. Вона містить декілька напрямків, які просто автоматично підтягуються. Тому треба нам закумулюватися. І оце все, що підтягується, вести туди, куди треба,
– розповіла співачка.
Олена Тополя додала, що оновленнями буде обов'язково ділитися на своїх сторінках. Однак тільки з дозволу адвокатів та спеціалістів.
"Головна мета – це щоб жінки, які проходили або зараз проходять такі випробування, теж розуміли, як їм діяти в таких ситуаціях, куди звертатися", – зауважила співачка.
Що відомо про "злив" відео Олени Тополі?
- 10 грудня 2025 року Олена Тополя познайомилась з молодим хлопцем. Ймовірно, він навмисно підлаштував аварію (пошкодив автомобіль), щоб почати спілкування з артисткою.
- Як розповідала співачка, спершу вона відчувала турботу й увагу з боку бойфренда. Але тепер вона припускає, що чоловік міг навмисне маніпулювати й вивчати жіночу психологію, щоб завоювати її довіру.
- На початку року Олена Тополя повідомила, що її шантажують: якщо співачка не перерахує кошти, то її особисті відео оприлюднять. Ці ролики надсилали друзям Тополі, журналістам, блогерам.
- Нацполіція затримала 23-річного киянина – йому повідомили про підозру. Ймовірно, саме він знімав відео зі співачкою на приховану камеру.
- Олена Тополя в інтерв'ю Раміні Есхакзай розповідала, що має припущення, хто за цим стоїть, але наразі не може називати імен. На її думку, на всю цю "схему" витратили близько 20 тисяч доларів.