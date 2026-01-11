Сторінки Олени Мандзюк і Анни Алхім в інстаграмі заблокували

Сторінки Олени Мандзюк та Анни Алхім в інстаграмі заблокували. Блогерки звернулись до підписників з інших акаунтів і повідомили, що планують робити далі.

Мандзюк вийшла на зв'язок через сторінку домашніх тренувань dreamfit_you, а Алхім записала відеозвернення, яке опублікувала на іншому акаунті в інстаграмі. Про це повідомляє 24 Канал.

Олена Мандзюк подякувала людям за підтримку, але зазначила, що dreamfit_you – це її робоча сторінка, а не особистий блог. Блогерка поділилась, що не планує створювати новий акаунт, а хоче відновити старий.

Мандзюк не знає, скільки часу піде на відновлення особистого блогу. Проте закликала людей не підписуватися на dreamfit_you, адже Олена створила цю сторінку для дівчат, які тренуються разом з нею.

Мене шокує реакція в мережі, де переважно вата радіє блокуванню мого блогу. Гадаю, цією подією яскраво проявилась кількість малоросів і їхня позиція працювати на ворога. Блоком моєї сторінки ці люди забрали можливість підтримувати військових і тепер цьому радіють, а це все – людські життя,

– наголосила Мандзюк.

Олену Мандзюк заблокували в інстаграмі / Скриншот з соцмережі

За словами блогерки, українська влада досі захищає "поціновувачів російського", а не "захисників українського".

На мене, звичайну лайфстайл-блогерку, впала ноша відстоювання української ідентичності, тоді як величезна російська машина працює проти таких як я. А держава просто спостерігає або відкриває проти мене кримінальні провадження за допомогою проросійського злочинця Гончаренка,

– додала вона.

Для довідки! У серпні 2025 року проти Олени Мандзюк відкрили кримінальне провадження за зверненням народного депутата Олексія Гончаренка за статтею 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Причиною став коментар блогерки про те, що її діти можуть побити тих, хто спілкується російською.

Мандзюк назвала ситуацію ганебною і сумною. Вона підкреслила, що, захищаючи українське, втратила роботу, блог та співпраці, а також зіштовхнулась з фінансовою кризою, психологічним тиском і погрозами.

Тобто це одні травми. Чи маю я сили рухатись далі? Ні. Бо це боротьба наодинці з величезною армією ватних невдах та росіян, які все ж таки можуть скоро прийти до тих, хто їх так сильно чекає,

– підсумувала Олена.

Олена Мандзюк про блокування сторінки / Скриншот з інстаграму dreamfit_you

Анна Алхім заявила у відеозверненні, що переходить у телеграм. Річ у тім, що блогерці вже заблокували дві сторінки в інстаграмі, тож вона розуміє, що може втратити й цей акаунт.

Друзі, я зрозуміла, що проти вас не піду. Ви – потужні, міцні. Ви – сила. Ви – усе понад усе. Це моє останнє повідомлення в інстаграмі. Два акаунти мені вже знесли, зараз цей також знесуть. Я нічого не можу з цим зробити. Дуже боляче і сумно. Тепер я в телеграмі. Єдиний народ!,

– сказала Алхім.

Анна Алхім звернулась до підписників / відео з інстаграму блогерки

Олександр Терен відреагував на блокування сторінок Мандзюк і Алхім

Про блокування сторінок Олени Мандзюк та Анни Алхім у Threads висловився ветеран війни та головний герой 13 сезону проєкту "Холостяк" Олександр Терен.

"Я в захваті, що суспільство може гуртуватися і в соцмережах, блокувати промосковських блогериць, які вихваляють Путіна і відмовляються показово розмовляти українською. Але шкода, що це лише зворотна реакція на видалення сторінки волонтерки, що стабільно допомагає війську і жіночому інтернату", – написав Терен.