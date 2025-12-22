Хотіла народити після 50: Оля Полякова розповіла про невдалу спробу заморозити яйцеклітини

Оля Полякова зізналася, що замислювалася над тим, щоб народити дитину після 50 років завдяки замороженим яйцеклітинам, проте відмовилася від цієї ідеї.

Вона зізналася, що мала невдалу спробу заморозити яйцеклітини. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

Співачка розповіла, що процедура не вдалася через несумлінного лікаря.

Я казала, що в мене немає часу, що мені треба виїхати. Це неважкий процес, але його треба витримати, ці клітини повинні визріти. І мені зібрали не дуже, як то кажуть, зрілі яйцеклітини,

– пояснила Полякова.

Повторювати процедуру артистка не планує, бо у її віці це може спровокувати менопаузу.

Вдруге вже це не буду робити, тому що потрібно два тижні колоти якісь препарати, вони визрівають, ці яйцеклітини. Потім ти їх збираєш. У такому віці, як у мене, уже можна спровокувати менопаузу,

– пояснила Ольга.

Для довідки! Олі Поляковій 46 років. Як вказано у Вікіпедії, у січні 2026 року їй виповниться 47.

