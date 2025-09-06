Співачка Оля Полякова презентувала кліп на свою нову пісню "Вкрала". У відеороботі неочікувано з'явилася її подруга, колега по проєкту "Дорослі дівчата", інфлуенсерка Маша Єфросиніна.

Трек уже доступний на всіх цифрових майданчиках. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Полякової.

Не пропустіть Полякова обурила ксенофобськими жартами про Люленова: гуморист прокоментував інцидент

У кліпі Оля Полякова і Маша Єфросиніна показують, як іноді важливо відкласти роботу і справи, щоб прожити момент "на повну", і для цього не потрібний привід. Вони проводять разом день, наповнений легкістю і сміхом і свободою.

Іноді нам обом потрібно просто сказати: "Стоп!" – і вкрасти одна одну зі щоденної метушні. Цей кліп про те, як круто бути собою і насолоджуватися моментом,

– поділилась Полякова.

Оля Полякова – "Вкрала": дивіться відео онлайн

Пісня "Вкрала" – про зухвалу відвертість жінки, яка не боїться проявляти свої бажання. Це історія про рішучість і свободу почуттів. Кліп присвячений жіночій дружбі, легкості, вмінню завжди залишатися дівчатками.

Реакція мережі

"Неочікувано побачити Машу в кліпі".

"Це підпал! Дівчата, ви круті. Дивишся кліп і до вас в машину хочеться".

"Ой, який класний кліп. Оля підіймається на вищий рівень кожен раз. Ви – молодець".

"Такий вайбовий кліп! Неочікуваний хід. Дуже крутий кліп і пісня супер!"

"Дівчата, ви просто шикарні. Маша – це не тільки ведуча, а й артистка".

"Вау, у мене мурашки. Які ви драйвові, красиві, сексуальні, скільки у вас життя".

Які ще прем'єри відбулися нещодавно?