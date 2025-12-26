У мережі з'явились чутки, що Дзідзьо вперше став батьком: кума співака відреагувала

Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, приховує особисте життя. Проте у мережі ходять чутки, що співак став батьком. Ба більше, з'явилась інформація, що у нього народилась двійня.

Сам Хома про особисте життя не говорить, однак чутки у проєкті "Наодинці з гламуром" прокоментувала його кума, співачка Оля Цибульська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "ТСН Гламур".

Оля Цибульська не стала розкривати подробиці особистого життя кума. Журналістка поцікавилася у співачки, чи знає вона щось про поповнення у родині Михайла Хоми.

Нічого не знаю. Треба у Михайла питати. Знає один Бог і Дзідзьо. Більше ніхто,

– відповіла вона.

Цибульська поділилась, що востаннє бачилась з Хомою навесні на благодійному концерті. Однак артистка зазначила, що вони періодично переписуються, вітають одне одного зі святами й підтримують релізи.

У мене є звичка не лізти в особисте життя чоловіків, яких я люблю,

– сказала Оля.

Нагадаємо, раніше колишня дружина Дзідзьо, співачка SLAVIA, говорила, що в нього немає жінки. Про це вона розповіла у шоу "Ближче до зірок", що вийшло на ютуб-каналі телеканалу ТЕТ.

Що відомо про особисте життя Михайла Хоми?