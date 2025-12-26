Укр Рус
26 грудня, 10:57
2

У мережі з'явились чутки, що Дзідзьо вперше став батьком: кума співака відреагувала

Марія Примич
Основні тези
  • У мережі з’явилися чутки, що співак Дзідзьо став батьком двійні, але він не коментує своє особисте життя.
  • Кума Дзідзьо, Оля Цибульська, не підтвердила чутки про поповнення в родині Михайла Хоми, зазначивши, що не лізе в особисте життя чоловіків, яких любить.

Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, приховує особисте життя. Проте у мережі ходять чутки, що співак став батьком. Ба більше, з'явилась інформація, що у нього народилась двійня.

Сам Хома про особисте життя не говорить, однак чутки у проєкті "Наодинці з гламуром" прокоментувала його кума, співачка Оля Цибульська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "ТСН Гламур".

Оля Цибульська не стала розкривати подробиці особистого життя кума. Журналістка поцікавилася у співачки, чи знає вона щось про поповнення у родині Михайла Хоми. 

Нічого не знаю. Треба у Михайла питати. Знає один Бог і Дзідзьо. Більше ніхто, 
– відповіла вона.

Цибульська поділилась, що востаннє бачилась з Хомою навесні на благодійному концерті. Однак артистка зазначила, що вони періодично переписуються, вітають одне одного зі святами й підтримують релізи.

У мене є звичка не лізти в особисте життя чоловіків, яких я люблю, 
– сказала Оля.

Нагадаємо, раніше колишня дружина Дзідзьо, співачка SLAVIA, говорила, що в нього немає жінки. Про це вона розповіла у шоу "Ближче до зірок", що вийшло на ютуб-каналі телеканалу ТЕТ. 

Що відомо про особисте життя Михайла Хоми?

  • Відомо, що Михайло Хома був одружений один раз. Зі своєю майбутньою дружиною, Ярославою Притулою (SLAVIA) познайомився в музичному училищі. Вони разом виступали на корпоративах з гуртом "Друзі", який створив співак.

  • Михайла та Ярослава уклали шлюб у листопаді 2013 року, та вже у 2021 році Хома оголосив про розлучення з дружиною. Спільних дітей колишнє подружжя немає. 