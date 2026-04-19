На вулицях Тернополя: Павло Вишебаба показав весільні фото з коханою
- 18 квітня Павло Вишебаба одружився з Анжелікою Кравець у Тернополі.
- Кравець попросила привітати їх, долучившись до збору на квадроцикли для підрозділу, де служить Вишебаба.
18 квітня письменник та військовий Павло Вишебаба одружився з Анжелікою Кравець. Закохані зіграли весілля у Тернополі.
Вишебаба опублікував серію весільних фотографій в інстаграмі.
Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець фотографувалися на вулиці, в книгарні та у закладі. Наречена позувала у мереживній весільній сукні, довгій фаті, кедах та з красивим букетом, а військовий одягнув коричневий костюм у клітинку, білу сорочку та краватку.
Ми одружилися і в статусі чоловіка й дружини вже встигли випити кави, купити книжок і поїсти веганських хотдогів,
– поділився Вишебаба.
Павло Вишебаба одружився / Фото yurykvichko_photography
Кравець також опублікувала допис про одруження на своїй сторінці в інстаграмі. Жінка закликала привітати їх, долучившись до збору на квадроцикли для виїздів на бойові позиції мінометної батареї "Мінотавр" 68-ї єгерської бригади, де Вишебаба проходить службу. Ціль – 1 мільйон 460 тисяч гривень.
Що відомо про стосунки Вишебаби та Кравець?
Вишебаба та Кравець познайомилися через соціальні мережі. Спершу вони листувалися, а згодом під час відпустки Павло поїхав до жінки на хутір. Пізніше Анжеліка приїхала до військового у прифронтове місто.
На початку квітня письменник оголосив про заручини з Анжелікою. Вишебаба освідчився коханій у колі побратимів на березі водойми під час заходу сонця.