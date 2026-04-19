На вулицях Тернополя: Павло Вишебаба показав весільні фото з коханою
19 квітня, 17:03
Марія Примич
Основні тези
  • 18 квітня Павло Вишебаба одружився з Анжелікою Кравець у Тернополі.
  • Кравець попросила привітати їх, долучившись до збору на квадроцикли для підрозділу, де служить Вишебаба.

18 квітня письменник та військовий Павло Вишебаба одружився з Анжелікою Кравець. Закохані зіграли весілля у Тернополі.

Вишебаба опублікував серію весільних фотографій в інстаграмі

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець фотографувалися на вулиці, в книгарні та у закладі. Наречена позувала у мереживній весільній сукні, довгій фаті, кедах та з красивим букетом, а військовий одягнув коричневий костюм у клітинку, білу сорочку та краватку.

Ми одружилися і в статусі чоловіка й дружини вже встигли випити кави, купити книжок і поїсти веганських хотдогів, 
– поділився Вишебаба.

Павло Вишебаба одружився / Фото yurykvichko_photography

 

 

Кравець також опублікувала допис про одруження на своїй сторінці в інстаграмі. Жінка закликала привітати їх, долучившись до збору на квадроцикли для виїздів на бойові позиції мінометної батареї "Мінотавр" 68-ї єгерської бригади, де Вишебаба проходить службу. Ціль – 1 мільйон 460 тисяч гривень.

Що відомо про стосунки Вишебаби та Кравець?

  • Вишебаба та Кравець познайомилися через соціальні мережі. Спершу вони листувалися, а згодом під час відпустки Павло поїхав до жінки на хутір. Пізніше Анжеліка приїхала до військового у прифронтове місто.

  • На початку квітня письменник оголосив про заручини з Анжелікою. Вишебаба освідчився коханій у колі побратимів на березі водойми під час заходу сонця.