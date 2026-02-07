Павло Зібров вперше пояснив, чому не прийшов на похорон Степана Гіги

Після прощання зі Степаном Гігою у мережі виникло чимало обурення з приводу того, що на похороні майже не було видно українських зірок. Критикували й Павла Зіброва, який знав Гігу багато років, але не прийшов віддати шану народному артисту.

Павло Зібров пояснив, що у мережі про нього поширювали дезінформацію. Подейкували, що в дні прощання зі Степаном Гігою артист мав концерт у Трускавці, що недалеко від Львова. Однак співак сказав, що це неправда, пише BLIK.ua.

У мене іспити були. Я завідувач кафедри у Михайла Поплавського. У мене 40 студентів, маю прийняти іспити. 500 кілометрів до Львова – це якби поряд, безумовно. Ми прийшли б всі в Києві,

– пояснив Павло Зібров.

Чи виступить Павло Зібров на концерті пам'яті Степана Гіги?

28 березня відбудеться великий концерт пам'яті Степана Гіги у Палаці спорту. Однак імені Павла Зіброва на афіші немає. Співак сказав, що не планує йти на захід як глядач.

Я не можу сам прийти. Там хтось, можливо, буде кидати яйця. Або знову буде казати щось. Не треба нариватися,

– сказав Зібров.

Артист заявив, що в пресі й соцмережах перебільшили його дружбу з Гігою. Але вони справді були знайомі понад 40 років, від періоду навчання в Київській консерваторії.

"Там хайпу стільки було зі мною, з Бобулом, що ми його друзі. Чомусь на заході України вирішили, що ми друзі. А ми просто колеги. Я Гігу бачив 5 – 7 разів, десь ми перетиналися в житті", – зазначив Павло Зібров.

Зазначимо, в коментарі OBOZ.UA Павло Зібров розповідав про останню зустріч зі Степаном Гігою. Це було на День Незалежності – колеги обговорювали можливу співпрацю.

Що з цього приводу казав Іво Бобул?