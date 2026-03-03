Скандальний P Diddy достроково вийде з в'язниці

Американського репера та продюсера Шона Комбса, також відомого як P.Diddy, достроково звільнять з в'язниці.

Про це повідомило видання Page Six.

Вас також може зацікавити Авторка хіта "Питання є – питань нема" здивувала сумою, яку за пів року заробила з цієї пісні

Шон Diddy Комбс вийде з в'язниці на півтора місяця раніше – його дата звільнення була перенесена Федеральним бюро в'язниць з 4 червня 2028 року на 25 квітня 2028 року.

Рішення про дострокове звільнення пов'язане з тим, що у листопаді 2025 року репера прийняли до програми реабілітації від наркотичної залежності, участь у якій може скоротити термін ув'язнення.

Пан Комбс активно бере участь у Програмі стаціонарної реабілітації від наркотичної залежності (RDAP) і серйозно ставиться до процесу відновлення з самого початку. Він повністю залучений у роботу, зосереджений на розвитку та налаштований на позитивні зміни,

– заявляв тоді його представник.

За що P.Diddy опинився за ґратами?