Було боляче, – переможниця "Холостяка" розкрила правду про те, чому вони розійшлися з Цимбалюком

Хоч 14 сезон реаліті "Холостяк" вже добіг кінця, його обговорення в мережі досі не вщухають. Після проєкту головний герой Тарас Цимбалюк дав відверте інтерв'ю про свою участь в шоу та стосунки з переможницею. Тепер це зробила і сама Надін Головчук.

Модель розповіла, як довго вони зустрічалися з актором і пояснила, чому розійшлися. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Після фіналу "Холостяка" Надін і Тарас відверто поговорили. Тоді вони вирішили спробувати побудувати стосунки за межами проєкту. Близько місяця вони підтримували зв'язок, Надін їздила на гастролі до Цимбалюка.

Коли ми спілкувались, я відчувала, що щось не то. В нас були незрозумілі переписки і я просто перестала йому писати. Я відчула, що щось сталось. Був певний день, якась подія, яка мене здивувала і я вирішила відійти, бо в мене було колись подібне в спілкуванні, коли десь на горизонті чоловік не можу забути (колишню – 24 Канал),

– пояснила Головчук.

Згодом Цимбалюк записав Надін голосове повідомлення, в якому він закінчив їхні стосунки. Дівчина називає це "дитячим садком".

Мені це було боляче і неприємно. Ми не сварились… В мене були різні стани. Було супер погано, потім я зла була на це і потім прийняла,

– сказала Надін про розрив.

Вона додала, що зараз почуттів до Холостяка не має.

