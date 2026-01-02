Переможниця "Холостяка" повідомила про "приліт" поруч з її домом у Харкові
- Інна Бєлєнь, переможниця 13 сезону "Холостяк", повідомила про ракетний обстріл вулиці, де вона проживає в Харкові.
- Блогерка показала пошкодження на вулиці у відео та фото, зазначивши, що її квартира залишилася неушкодженою, але в сусідньому будинку вибито вікна.
Переможниця 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь повідомила, що російська ракета прилетіла на вулицю, де вона живе. Сьогодні ворог обстріляв рідне місто блогерки – Харків.
Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Бєлєнь. Вона показала кадри пошкодженої вулиці.
У сториз Інна Бєлєнь поширила відео, як Росія вдарила по житловій забудові у Харкові.
Це моя вулиця. Нас удома не було. Прилетіла ракета. Їдемо дивитися, чи ціла квартира,
– написала вона.
Блогерка також опублікувала фото вулиці, де розташована її квартира. На щастя, будинок цілий, в сусідньому вибило вікна, а інший, що на світлині, повністю знищений.
Ми взяли речі й сьогодні будемо спати не там, бо, знаючи росіян, можуть бути повторні удари. Вони таке практикують. Чесно, слів немає, це просто жах. Я не знаю, що казати. Я не знаю, як нас так відвело,
– сказала Бєлєнь.
Інна Бєлєнь повідомила про "приліт" на її вулицю / відео з інстаграму блогерки
Що відомо про обстріл Харкова?
Росія вдарила по Харкову вдень 2 січня. Ворог атакував Київський район міста.
Голова Харківської ОВА повідомив, що росіяни випустили дві балістичні ракети "Іскандер" по п'ятиповерховому житловому будинку у центрі міста, він зруйнований.
Також під прицілом були медзаклад та торгівельний центр, пошкоджена транспортна мережа.
Кількість постраждалих зросла до 30.