Хто такий Петро Чорний, який фігурує в скандалі з вивезенням чоловіків за кордон

Ім'я українського артиста Петра Чорного фігурує у новому розслідуванні Bihus.Info про незаконне вивезення чоловіків за кордон. Співак може бути причетним до схеми, за якою щонайменше 5 людей покинуло країну.

Чоловіки покидали країну як "музиканти" команди Петра Чорного. Що відомо про цього артиста, як розвивалась його кар'єра і де він перебуває зараз – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про кар'єру Петра Чорного?

Петро Чорний народився у Тульській області в Росії. Його мати – Галина Чорна – відома виконавиця романсів і заслужена артистка України. А батько Микола Федоренков був художнім керівником ансамблю "Циганські наспіви".

Коли Петру було 8 років, родина переїхала до Києва. Хлопець пішов навчатися у Київську музичну школу-інтернат імені Миколи Лисенка. Це рішення батьки прийняли, бо хотіли дати йому освіту, а самі постійно перебували на гастролях.



Петро Чорний у дитинстві / Фото з інстаграму Петра Чорного

Після закінчення школи Петро Чорний заочно вступив до Консерваторії за фахом "Хоровий диригент", а його мати почала працювати у Черкаській філармонії. З 16 років Петро почав виступати в батьківському ансамблі, а ще гастролював з відомими артистами.

У 24 роки Петро Чорний розпочав сольну кар'єру. Він був учасником і переможцем конкурсів і фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Море друзів", "Шлягер року" й багатьох інших. У 2005 отримав звання заслуженого артиста України. Також знімався у фільмах.



Петро Чорний у молодості / Фото з інстаграму Петра Чорного

Яким було особисте життя Петра Чорного?

Петро та його перша дружина Діана були знайомі з самого дитинства, але з часом їхні долі розійшлися. Згодом вони знову перетнулися. Коли артисту було 20 років, у них зав'язалися стосунки, згодом пара одружилась. Вони пробули у шлюбі 26 років, у подружжя народився син Жан.



Петро Чорний з ексдружиною і сином / Фото з інстаграму Петра Чорного

У 2021 році Петро Чорний повідомив, що розлучився. Але навіть після розриву у них залишилися хороші стосунки. За словами артиста, причинами розлучення стали зради з його боку, емоції та різні інтереси.

Якщо вона в моєму серці, я можу лише зробити так, щоб вона була щаслива. У нас були образи одне на одного, але ми це не відпускали,

– розповідав музикант.

Чим зараз займається Петро Чорний?

Після початку повномасштабного вторгнення Петро Чорний долучився до тероборони. Згодом він став офіційним амбасадором 128 бригади ТрО.

Петро Чорний продовжує активно виступати з концертами, також влаштовує благодійні заходи для військовослужбовців.

Скандал з виїздами чоловіків за кордон

Журналісти Bihus.Info днями опублікували розслідування, де фігурує Петро Чорний. Упродовж 2025 року щонайменше 5 чоловіків виїхали за кордон як "музиканти" артиста у рамках начебто благодійних концертів. Звернення надходили від Сергія Матусова, організатора концертів Чорного.

Підозри викликають афіші деяких виступів, а також те, що більшість з чоловіків навіть не є музикантами. Один з чоловіків заявив, що заплатив за можливість виїхати до 5 тисяч доларів. Петро Чорний прокоментував скандал і заявив, що з ним повертаються всі ті, хто їде. Артист звинуватив журналістів у замовному матеріалі.