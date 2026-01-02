Після чуток про таємне весілля: Діана Зотова з "Холостяка" повідомила, що заручена

2 січня на екрани вийшло пост-шоу 14 сезону "Холостяка", де з'явилася Діана Зотова, якій пророкувала перемогу на проєкті. Модель повідомила, що їй освідчився коханий.

Зотова зазначила, що весілля вони наразі не зіграли. Проте показала обручку, яку їй подарував обранець, пише 24 Канал.

Весілля не було, але мені зробили пропозицію. Я заручена. Я сказала "так". Це було зовсім нещодавно, понад місяць тому, але весілля ще чекаємо,

– сказала Діана Зотова.

Нагадаємо, що у листопаді в мережі з'явились фото з нібито весілля Зотової. Стверджувалось, що модель сфотографували біля Міністерства юстиції в Тбілісі з нареченим і гостями. На світлині можна побачити і її брата.

У мережі припустили, що обранцем Діани став її колишній бойфренд – футболіст Микола Кухаревич. Згодом дівчина прокоментувала чутки про те, що вийшла заміж. За словами моделі, це була зйомка весільних суконь.

Діана Зотова у весільній сукні / Фото з мережі

