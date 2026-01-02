Після чуток про таємне весілля: Діана Зотова з "Холостяка" повідомила, що заручена
- Діана Зотова з "Холостяка" повідомила, що заручена, але весілля ще не відбулося.
- Раніше в мережі з'явилися чутки про таємне весілля, які модель спростувала, пояснивши, що це була зйомка весільних суконь.
2 січня на екрани вийшло пост-шоу 14 сезону "Холостяка", де з'явилася Діана Зотова, якій пророкувала перемогу на проєкті. Модель повідомила, що їй освідчився коханий.
Зотова зазначила, що весілля вони наразі не зіграли. Проте показала обручку, яку їй подарував обранець, пише 24 Канал.
Весілля не було, але мені зробили пропозицію. Я заручена. Я сказала "так". Це було зовсім нещодавно, понад місяць тому, але весілля ще чекаємо,
– сказала Діана Зотова.
Нагадаємо, що у листопаді в мережі з'явились фото з нібито весілля Зотової. Стверджувалось, що модель сфотографували біля Міністерства юстиції в Тбілісі з нареченим і гостями. На світлині можна побачити і її брата.
У мережі припустили, що обранцем Діани став її колишній бойфренд – футболіст Микола Кухаревич. Згодом дівчина прокоментувала чутки про те, що вийшла заміж. За словами моделі, це була зйомка весільних суконь.
Коли Діана Зотова покинула проєкт?
Діана Зотова покинула проєкт у 5 випуску. Тарас Цимбалюк попрощався з нею ще до церемонії троянд. Річ у тім, що дівчина зізналась, що досі має почуття до колишнього.
Згодом модель розповіла, що розійшлася з хлопцем задовго до участі у "Холостяку". Під час першої вечірки вона відпросилася на зйомку до Франції, яка була запланована раніше, і тоді їй подзвонив колишній.
Колишні закохані поговорили й Зотова зрозуміла, що почуття не зникли. За словами Діани, Цимбалюк прийняв її рішення піти з проєкту і подякував за щирість, але в ефірі цього не показали.