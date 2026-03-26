Донька Степана Гіги назвала пісню артиста, яка є найбільше недооціненою
Народного артиста України Степана Гігу більшість слухачів знають завдяки його хітам "Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат". Однак співак виступав на професійній сцені понад 40 років і за цей час написав ще багато якісної музики.
Донька Степана Гіги назвала пісню з його репертуару, яка є найбільш недооціненою. Про це Квітослава сказала в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Вона зазначила, що у творчому доробку батька є чимало композицій, які не здобули широкої популярності, однак заслуговують на особливу увагу.
Однією з найбільш недооцінених пісень у репертуарі є "Молитва за Україну". Її мало хто чув, але це дуже глибока й сильна пісня, яка має особливий зміст і емоцію,
– вважають діти Степана Гіги.
Водночас Квітослава додала, що виокремити одну пісню складно, адже для родини всі вони мають особливе значення. Кожна композиція залишила свій слід і досі викликає сильні емоції, особливо коли згадують, як Степан Гіга виконував їх на сцені.
Для контексту! Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року. У нього залишилося двоє дітей – донька Квітослава та син Степан-молодший. Квітослава народилася в першому шлюбі співака, а Степан – у другому, між ними 10 років різниці. Обоє дітей пов'язали своє життя з музикою.
Кому належать авторські права на пісні Степана Гіги?
- Творчу спадщину артист залишив обом дітям, тож і Квітослава, і Степан-молодший можуть самостійно виконувати його композиції.
- У нещодавньому інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі ТСН Гламур, вони розповіли, що активно працюють у студії над піснями, які свого часу могли залишитися непоміченими, щоб продовжити музичну спадщину батька.
- Також відомо, що 28 березня в Палаці спорту відбудеться великий концерт пам'яті Степана Гіги. На заході виступлять близько 50 музикантів, серед яких діти співака, Артем Пивоваров, Злата Огнєвіч, Василь Байдак та багато інших.