Після серйозної операції в Іспанії: Потап вперше вийшов на зв'язок і показав шрами

Потап, який після початку повномасштабного вторгнення більшість часу проводить за кордоном, повідомив, що йому в Іспанії зробили операцію.

Він показався зі шрамами на животі. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Потапа.

За словами артиста, це було довгоочікуване та складне хірургічне втручання. Водночас через день після операції він вирушає в дорогу. На 29 листопада у співака запланований концерт в Казахстані, а на початку грудня в Ізраїлі та Німеччині.

Бережіть себе, бережіть близьких і здоров'я, особливо ментальне. Пам'ятайте: "Риба гниє з голови поїзда". Про свої пригоди в лікарнях за останній рік – пізніше,

– написав Потап.

Нагадаємо, що в червні цього року Олексій Потапенко вже натякав на проблеми зі здоров'ям. Тоді він в інстаграмі також показав кадри з лікарні. До цього в інтерв'ю на ютуб-каналі росіянина Юрія Дудя Потап розповідав, що у 2022 році в нього виявили неврологічне захворювання – синдром Рамзі-Ханта. Лікування він проходив теж в Іспанії.

