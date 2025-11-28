После серьезной операции в Испании: Потап впервые вышел на связь и показал шрамы

Потап, который после начала полномасштабного вторжения большинство времени проводит за границей, сообщил, что ему в Испании сделали операцию.

Он показался со шрамами на животе. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Потапа.

По словам артиста, это было долгожданное и сложное хирургическое вмешательство. В то же время через день после операции он отправляется в путь. На 29 ноября у певца запланирован концерт в Казахстане, а в начале декабря в Израиле и Германии.

Берегите себя, берегите близких и здоровье, особенно ментальное. Помните: "Рыба гниет с головы поезда". О своих приключениях в больницах за последний год – позже,

– написал Потап.

Напомним, что в июне этого года Алексей Потапенко уже намекал на проблемы со здоровьем. Тогда он в инстаграме также показал кадры из больницы. До этого в интервью на ютуб-канале россиянина Юрия Дудя Потап рассказывал, что в 2022 году у него обнаружили неврологическое заболевание – синдром Рамзи-Ханта. Лечение он проходил тоже в Испании.

