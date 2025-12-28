Позитив і Сахневич замилували фото з 1-річною донькою та ніжно звернулися до неї

Учора, 27 грудня, доньці Позитива (Олексій Завгородній) і танцівниці Юлії Сахневич виповнився 1 рік. З нагоди свята вони поділились фотографіями з Марією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Позитива. Він і Сахневич зворушливо звернулися до доньки у її перший день народження.

Подружжя опублікувало серію чорно-білих фото. Позитив та Юлія Сахневич позували у чорних костюмах, а маленьку Марію одягли у красиве світле плаття, на голові у дівчинки був обруч.

Олексіївні 1 рік. Ти змінила наше життя і кожен день вчиш нас разом з тобою щиро дивуватися та дивитися на цей світ твоїми очима! Любимо тебе безмежно. З днем народження, Маріє! Твоя ма і та,

– йдеться у дописі.

Позитив з донькою Марією / Фото з інстаграму співака

Позитив і Сахневич з донькою / Фото з інстаграму співака

Юлія Сахневич з донькою / Фото з інстаграму Позитива

Реакція мережі

"Найщиріші вітання прекрасній родині та маленькій принцесі!", – написав Григорій Решетник.

"Вітаю вашу родину з іменинницею! Щасливої долі тобі, крихітко".

"Копія тата. Вітаю, щасливого дитинства".

"З днем народження Марію Олексіївну і майбутню артистку".

"Вітаю! Мирного і щасливого дитинства".

На своїй сторінці в інстаграмі Сахневич поділилась ще одною світлиною 1-річної Марії.

Донька Позитива та Юлії Сахневич / Скриншот з інстаграму танцівниці

Що відомо про сім'ю Позитива?