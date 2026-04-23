Принц Гаррі прибув до Києва

До Києва з неоголошеним візитом прибув принц Гаррі. Метою приїзду герцога в Україну стало бажання нагадати світу про війну та підтримати українців.

Про це повідомляє королівський редактор ITV News Кріс Шип у соцмережі Х.

Що відомо про візит принца в Україну?

Принц каже, що йому "приємно" повернутися до України. Своїм візитом він хотів нагадати людям по всьому світу, з чим зіткнулися українці, і підтримати тих, хто виконує "надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах".

Добре знову бути в Україні,

– сказав він.

Нагадаємо, що 12 вересня 2025 року принц Гаррі також відвідував українську столицю. Тоді він та команда його фонду Invictus Games обговорювали нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених українських військових.