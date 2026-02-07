Принцеса Норвегії зробила публічну заяву після скандалу через файли Епштейна

Спадкова принцеса Норвегії Метте-Маріт близько тисячі разів згадувалась у документах, що називають файлами Епштейна. Після хвилі критики вона перепросила за дружбу з американським фінансистом.

Офіційну заяву опублікували на інстаграм-сторінці норвезької королівської родини у п'ятницю, 6 лютого.

У повідомленні принцеса Метте-Маріт просить вибачення у тих, кого засмутила своєю дружбою з Епштейном. Також вона перепросила у монаршої родини за ситуацію, що склалася.

Я хочу висловити глибокий жаль через свою дружбу з Джеффрі Епштейном. Для мене важливо перепросити перед усіма, кого я розчарувала. Деякі повідомлення між Епштейном і мною не відповідають тому, якою людиною я хочу бути. Я також прошу вибачення за ситуацію, в яку я поставив королівську сім'ю, особливо короля і королеву,

– висловилась принцеса.

Метте-Маріт додала, що на тлі останніх подій перебуває у складній ситуації. Вона потребує часу, щоб зібратися з думками.

Норвезький королівський дім додав, що згодом принцеса пояснить свою поведінку.

Зазначимо, тим часом відбувається судовий процес над Маріусом Хойбі, сином Метте-Маріт і пасинком спадкового принца Гокона. Йому висунули понад 30 звинувачень.

Деталі скандалу