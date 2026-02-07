Принцеса Норвегії зробила публічну заяву після скандалу через файли Епштейна
- Спадкова принцеса Норвегії Метте-Маріт перепросила за дружбу з Джеффрі Епштейном після згадок про неї у файлах Епштейна.
- Норвезький королівський дім повідомив, що принцеса пояснить свою поведінку згодом, але її репутація вже постраждала.
Спадкова принцеса Норвегії Метте-Маріт близько тисячі разів згадувалась у документах, що називають файлами Епштейна. Після хвилі критики вона перепросила за дружбу з американським фінансистом.
Офіційну заяву опублікували на інстаграм-сторінці норвезької королівської родини у п'ятницю, 6 лютого.
У повідомленні принцеса Метте-Маріт просить вибачення у тих, кого засмутила своєю дружбою з Епштейном. Також вона перепросила у монаршої родини за ситуацію, що склалася.
Я хочу висловити глибокий жаль через свою дружбу з Джеффрі Епштейном. Для мене важливо перепросити перед усіма, кого я розчарувала. Деякі повідомлення між Епштейном і мною не відповідають тому, якою людиною я хочу бути. Я також прошу вибачення за ситуацію, в яку я поставив королівську сім'ю, особливо короля і королеву,
– висловилась принцеса.
Метте-Маріт додала, що на тлі останніх подій перебуває у складній ситуації. Вона потребує часу, щоб зібратися з думками.
Норвезький королівський дім додав, що згодом принцеса пояснить свою поведінку.
Зазначимо, тим часом відбувається судовий процес над Маріусом Хойбі, сином Метте-Маріт і пасинком спадкового принца Гокона. Йому висунули понад 30 звинувачень.
Деталі скандалу
Нещодавно Міністерство юстиції США опублікувало понад 3 мільйони сторінок документів, що входять до справи скандального американського фінансиста Джеффрі Епштейна.
Кронпринцеса Метте-Маріт згадується у цих файлах майже тисячу разів. Згідно з документами, вона листувалась, спілкувалась та особисто зустрічалась з Епштейном, а у 2013 році провела кілька днів у його маєтку, пише The Guardian.
Принцеса вже коментувала скандал і висловила жаль за те, що не перевірила біографію фінансиста ретельніше. Але її репутація вже постраждала: благодійні фонди оголосили про припинення співпраці з королівською особою. Крім того, опитування демонструють, що норвежці більше не хочуть бачити Метте-Маріт майбутньою королевою.