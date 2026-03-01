Через зв'язки з Епштейном: принцесам Беатріс та Євгенії заборонили відвідувати Royal Ascot

Доньки Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, принцеси Беатріс та Євгенія, не зможуть приєднатися до королівської родини на цьогорічних кінних перегонах Royal Ascot. Усе через скандал, пов'язаний зі зв'язками династіїї Йорків із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Імена сестер кілька разів згадуються у файлах Епштейна. Про це повідомляє The Daily Mail.

Джерела повідомили, що Беатріс та Євгенія не займуть своїх місць у королівській ложі на престижних кінних перегонах, що пройдуть у червні. Також вони не зможуть приєднатися до родини у королівській процесії.

Кажуть, що такий крок "повністю здивував" принцес. Однак, ймовірно, це частина ширшого рішення – виключити сестер з усіх публічних заходів у найближчому майбутньому.

Я розмовляв зі своїм другом, який працює в Аскоті, і він сказав, що дівчатам сказали, що вони не можуть бути там цього року. Беатріс пережила це найважче. Вона була повністю приголомшена всім цим,

– сказав інсайдер.

Джерела також стверджують, що принц Вільям порадив іншим членам королівської родини не фотографуватися з сестрами до кінця року.

Про Аскот не може бути й мови, оскільки членам королівської родини сказали, що вони не можуть фотографуватися з дівчатами до кінця року,

– зазначило джерело.

Інший інсайдер розповів, що серед громадськості все ще "багато хто співчуває дівчатам". Несподівано сестер підтримали герцог і герцогиня Сассекські. Ходять чутки, що принц Гаррі запропонував Беатріс використовувати його будинок як притулок.

Гаррі спілкувався з дівчатами, кажучи щось на кшталт: "Він знає, як це – бути не на тому кінці установи". Він сказав, що є відкрите запрошення, особливо для Беатріс, якщо вона колись захоче,

– повідомило джерело.

Відомо, що принцеси Беатріс та Євгенія відвідували Джеффрі Епштейна у Флориді через кілька днів після того, як його звільнили із в'язниці у 2009 році.

Що відомо про арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора?