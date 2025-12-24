В елегантних чорних образах: Дональд і Меланія Трамп представили різдвяний портрет

Дональд і Меланія Трамп представили офіційний різдвяний портрет. Подружжя позувало у чорних образах.

Фото опублікували в інстаграмі Білого дому, пише 24 Канал. Президент і перша леді США привітали з Різдвом.

Дональд Трамп одягнув елегантний чорний костюм, краватку-метелик і білу сорочку. Його дружина постала у красивій чорній сукні. Меланія розпустила волосся, зробила легкий макіяж і доповнила свій образ прикрасами.

Як повідомляє Fox News, президент і перша леді США зробили світлину 7 грудня в Крос-Холі Білого дому. Вони позували на фоні різдвяних ялинок та іншого святкового декору.

З Різдвом Христовим від президента Дональда Дж. Трампа та першої леді Меланії Трамп,

– йдеться у дописі.

Дональд і Меланія Трамп / Фото з інстаграму Білого дому

