В елегантних чорних образах: Дональд і Меланія Трамп представили різдвяний портрет
- Дональд і Меланія Трамп представили офіційний різдвяний портрет у чорних образах.
- Світлину зробили 7 грудня в Крос-Холі Білого дому на фоні різдвяних ялинок і святкового декору.
Дональд і Меланія Трамп представили офіційний різдвяний портрет. Подружжя позувало у чорних образах.
Фото опублікували в інстаграмі Білого дому, пише 24 Канал. Президент і перша леді США привітали з Різдвом.
Дональд Трамп одягнув елегантний чорний костюм, краватку-метелик і білу сорочку. Його дружина постала у красивій чорній сукні. Меланія розпустила волосся, зробила легкий макіяж і доповнила свій образ прикрасами.
Як повідомляє Fox News, президент і перша леді США зробили світлину 7 грудня в Крос-Холі Білого дому. Вони позували на фоні різдвяних ялинок та іншого святкового декору.
З Різдвом Христовим від президента Дональда Дж. Трампа та першої леді Меланії Трамп,
– йдеться у дописі.
Як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва?
Тема цьогорічного різдвяного декору звучить "Дім там, де серце". Натхнення Меланія Трамп черпала з "радощів, викликів та частих переїздів, пов'язаних з материнством та бізнесом", а втілити її ідею допоміг дизайнер Ерве П'єр.
Вікна Білого дому прикрашають 75 вінків з червоними бантами. Для декору використали понад 50 різдвяних ялинок, 700 футів гірлянд, 25 000 футів стрічок та 10 000 декоративних метеликів.
Головна ялинка стоїть у Блакитній кімнаті. Її привезли з Мічигану. Східну кімнату прикрасили у кольорах прапора США, а у Зеленій кімнаті висять портрети двох президентів: Дональда Трампа і Джорджа Вашингтона, створені з понад 6000 частин пазла.