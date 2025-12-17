Загрожує смертний вирок: сина відомого режисера Роба Райнера звинуватили у вбивстві батьків
- Ніку Райнеру, сину режисера Роба Райнера, висунули звинувачення у вбивстві його батьків, яких знайшли мертвими в їхньому будинку в Лос-Анджелесі.
- Райнеру може загрожувати довічне ув'язнення або смертний вирок, якщо його визнають винним у подвійному вбивстві з використанням ножа.
Ніку Райнеру, сину голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель, висунули звинувачення у вбивстві батьків.
Трагедія сталася два дні тому. Подружжя знайшли мертвими у їхньому будинку у Лос-Анджелесі. Пише 24 Канал з посиланням на BBC.
До теми Знаменитого режисера Роба Райнера та його дружину знайшли мертвими у власному будинку
Прокурор Натан Хокман повідомив, що 32-річному Ніку Райнеру висунули звинувачення у подвійному вбивстві. Якщо чоловіка визнають винним, він може отримати довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення або навіть смертний вирок. У звинуваченні вказано, що він використовував ніж.
Спочатку планували, що Нік Райнер з'явиться перед суддею у вівторок – там мали офіційно оголосити звинувачення, але засідання перенесли на інший день.
Що відомо про вбивство Роба Райнера і Мішель Райнер?
- Тіла подружжя знайшла їхня донька Ромі.
Зауважимо, що також у Роба та Мішель є старший син Джейк. Окрім цього, Райнер у першому шлюбі всиновив доньку Трейсі.
У Ніка ж в юності були проблеми з наркотиками. Через те, що хлопець відмовлявся проходити реабілітацію він навіть жив на вулиці та у притулках. Водночас в інтерв'ю People, яке вийшло у 2016 році, стверджував, що поборов залежність.
- Як повідомило видання The New York Post, 78-річного режисера та його 68-річну дружину виявили з перерізаними горлами та іншими ножовими пораненнями.
- Представники правоохоронних органів зазначили, що точну причину та час загибелі встановлять після проведення розтину тіл.