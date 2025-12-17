Трагедія сталася два дні тому. Подружжя знайшли мертвими у їхньому будинку у Лос-Анджелесі. Пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Прокурор Натан Хокман повідомив, що 32-річному Ніку Райнеру висунули звинувачення у подвійному вбивстві. Якщо чоловіка визнають винним, він може отримати довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення або навіть смертний вирок. У звинуваченні вказано, що він використовував ніж.

Спочатку планували, що Нік Райнер з'явиться перед суддею у вівторок – там мали офіційно оголосити звинувачення, але засідання перенесли на інший день.

Що відомо про вбивство Роба Райнера і Мішель Райнер?

Тіла подружжя знайшла їхня донька Ромі.

Зауважимо, що також у Роба та Мішель є старший син Джейк. Окрім цього, Райнер у першому шлюбі всиновив доньку Трейсі.

У Ніка ж в юності були проблеми з наркотиками. Через те, що хлопець відмовлявся проходити реабілітацію він навіть жив на вулиці та у притулках. Водночас в інтерв'ю People, яке вийшло у 2016 році, стверджував, що поборов залежність.