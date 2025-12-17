Трагедия произошла два дня назад. Супругов нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. Пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Прокурор Натан Хокман сообщил, что 32-летнему Нику Райнеру предъявлено обвинение в двойном убийстве. Если мужчину признают виновным, он может получить пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или даже смертный приговор. В обвинении указано, что он использовал нож.
Сначала планировали, что Ник Райнер появится перед судьей во вторник – там должны были официально объявить обвинения, но заседание перенесли на другой день.
Что известно об убийстве Роба Райнера и Мишель Райнер?
- Тела супругов нашла их дочь Роми.
Заметим, что также у Роба и Мишель есть старший сын Джейк. Кроме этого, Райнер в первом браке усыновил дочь Трейси.
У Ника в юности были проблемы с наркотиками. Из-за того, что парень отказывался проходить реабилитацию он даже жил на улице и в приютах. В то же время в интервью People, которое вышло в 2016 году, утверждал, что поборол зависимость.
- Как сообщило издание The New York Post, 78-летнего режиссера и его 68-летнюю жену обнаружили с перерезанными горлами и другими ножевыми ранениями.
- Представители правоохранительных органов отметили, что точную причину и время гибели установят после проведения вскрытия тел.