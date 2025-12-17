Трагедия произошла два дня назад. Супругов нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. Пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

К теме Знаменитого режиссера Роба Райнера и его жену нашли мертвыми в собственном доме

Прокурор Натан Хокман сообщил, что 32-летнему Нику Райнеру предъявлено обвинение в двойном убийстве. Если мужчину признают виновным, он может получить пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или даже смертный приговор. В обвинении указано, что он использовал нож.

Сначала планировали, что Ник Райнер появится перед судьей во вторник – там должны были официально объявить обвинения, но заседание перенесли на другой день.

Что известно об убийстве Роба Райнера и Мишель Райнер?

Тела супругов нашла их дочь Роми.

Заметим, что также у Роба и Мишель есть старший сын Джейк. Кроме этого, Райнер в первом браке усыновил дочь Трейси.

У Ника в юности были проблемы с наркотиками. Из-за того, что парень отказывался проходить реабилитацию он даже жил на улице и в приютах. В то же время в интервью People, которое вышло в 2016 году, утверждал, что поборол зависимость.