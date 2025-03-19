Александр Педан высказался о помолвке Леси Никитюк с возлюбленным. Он поделился мыслями в интервью "РБК-Украина", передает Show 24.

К слову Просыпаюсь с ним в постели, – Lida Lee честно ответила, что чувствует к Даниэлю Салему

Известный ведущий поделился, что поздравил свою коллегу с новым статусом. Он добавил, что надеется на пополнение в их семье.

Скажу, что от себя Лесю поздравил. И я только за то, чтобы в Украине создалось как можно больше семей. Нам надо рожать маленьких украинцев, и они должны быть самым главным для нас стимулом для работы. Поэтому я за Лесю радуюсь искренне,

– сказал Александр Педан.

Интересно, что ранее в сети ходили слухи о том, якобы Леся Никитюк беременна первенцем. Сама ведущая ответила, что не может комментировать все сплетни вокруг нее.

Личная жизнь Леси Никитюк