Александр Педан высказался о помолвке Леси Никитюк с возлюбленным. Он поделился мыслями в интервью "РБК-Украина", передает Show 24.
К слову Просыпаюсь с ним в постели, – Lida Lee честно ответила, что чувствует к Даниэлю Салему
Известный ведущий поделился, что поздравил свою коллегу с новым статусом. Он добавил, что надеется на пополнение в их семье.
Скажу, что от себя Лесю поздравил. И я только за то, чтобы в Украине создалось как можно больше семей. Нам надо рожать маленьких украинцев, и они должны быть самым главным для нас стимулом для работы. Поэтому я за Лесю радуюсь искренне,
– сказал Александр Педан.
Интересно, что ранее в сети ходили слухи о том, якобы Леся Никитюк беременна первенцем. Сама ведущая ответила, что не может комментировать все сплетни вокруг нее.
Личная жизнь Леси Никитюк
- Прошлой осенью Леся Никитюк намекнула на новые отношения, а впоследствии впервые рассекретила, что ее возлюбленный – военнослужащий Дмитрий Бабчук. Пара решила не скрывать романа от публики.
- В январе влюбленная пара отправилась на отдых в Карпаты. Там они обручились – Дмитрий сделал Лесе предложение.
- Правда, пока они не планируют праздновать свадьбу. Леся Никитюк призналась, что решила его отложить, ведь любимый – действующий военнослужащий. В сети тем временем обсуждают тайное бракосочетание ведущей.