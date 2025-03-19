Олександр Педан висловився про заручини Лесі Нікітюк з коханим. Він поділився думками в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Show 24.
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Відомий ведучий поділився, що привітав свою колегу з новим статусом. Він додав, що сподівається на поповнення у їхній сім'ї.
Скажу, що від себе Лесю привітав. І я тільки за те, щоб в Україні створилось якомога більше сімей. Нам треба народжувати маленьких українців, і вони мають бути найголовнішим для нас стимулом для роботи. Тому я за Лесю тішуся щиро,
– сказав Олександр Педан.
Цікаво, що раніше в мережі ходили чутки про те, нібито Леся Нікітюк вагітна первістком. Сама ведуча відповіла, що не може коментувати всі плітки навколо неї.
Особисте життя Лесі Нікітюк
- Минулої осені Леся Нікітюк натякнула на нові стосунки, а згодом вперше розсекретила, що її коханий – військовослужбовець Дмитро Бабчук. Пара вирішила не приховувати роману від публіки.
- У січні закохана пара відправилась на відпочинок у Карпати. Там вони заручилися – Дмитро зробив Лесі пропозицію.
- Щоправда, наразі вони не планують святкувати весілля. Леся Нікітюк зізналась, що вирішила його відкласти, адже коханий – чинний військовослужбовець. У мережі тим часом обговорюють таємне одруження ведучої.