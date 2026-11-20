Александр Слобоженко – украинский блогер и предприниматель, заработавший миллионы на арбитраже трафика и прославившийся роскошным образом жизни. После задержания в Италии 24 Канал рассказывает , кто он, откуда его состояние и какие скандалы сопровождали его карьеру.

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Кто такой Александр Слобоженко и с чего началась его карьера

Александр Слобоженко родился 3 августа 1998 года в селе Белогородка Киевской области. По его словам, семья жила довольно скромно, поэтому зарабатывать собственные деньги он начал еще в детстве. Среди первых подработок были помощь на стройке и раздача листовок.

Впоследствии парень заинтересовался интернетом, социальными сетями и электронной коммерцией. В 2016 году, когда ему было 18 лет, он начал заниматься арбитражем трафика.

Если объяснять простыми словами, это направление цифрового маркетинга, в котором специалисты покупают рекламу на одних площадках, привлекают оттуда аудиторию на другие ресурсы и получают деньги за определенные действия пользователей. Прибыль зависит от разницы между расходами на рекламу и вознаграждением за привлеченных клиентов.

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В ноябре 2019 года Слобоженко, по его словам, основал команду Traffic Devils. Она специализировалась на медиабайинге и продвижении различных интернет-проектов.

В беседе с Forbes предприниматель рассказывал, что около 90% выручки компании обеспечивал азартные игры – реклама азартных игр и онлайн-казино. Также он утверждал, что в 22 года стал долларовым миллионером, а его доходы могли достигать миллиона долларов в месяц.

Интересно, что юридические лица, связанные с Traffic Devils, зарегистрировали лишь в ноябре 2023 года. До этого команда, по информации журналистов, работала без официальной регистрации компании.

Lamborghini, Ferrari и автопарк за миллионы долларов

Отдельной частью публичного образа Слобоженко стали дорогие автомобили. В соцсетях предприниматель регулярно демонстрировал спортивные машины, роскошные путешествия, отдых на курортах и другие атрибуты богатой жизни.

Среди автомобилей, которыми он хвастался, были Lamborghini, Ferrari, McLaren, Mercedes-Maybach, Chevrolet Corvette и BMW M3 Competition.

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Александр Слобоженко / Фото из инстаграма alex_slobozhenko

По словам самого Слобоженко, стоимость его автопарка составляла около 3,5 миллиона долларов. И это было не просто увлечение автомобилями, а часть его образа успешного молодого предпринимателя.

Расследование об отдыхе за границей во время войны

В апреле 2024 года Слобоженко оказался в центре еще одного скандала. Тогда "Украинская правда" опубликовала расследование журналиста Михаила Ткача об украинских мужчинах, которые отдыхали за границей во время полномасштабной войны.

Среди героев материала был и Слобоженко. Журналисты обратили внимание на его зарубежные поездки, компанию друзей и демонстрацию роскошного отдыха в социальных сетях.

Александр Слобоженко / Фото из инстаграма alex_slobozhenko

Как выяснила редакция, у блогера была справка о негодности к военной службе, выданная в октябре 2022 года. В то же время журналисты сопоставили эту информацию с видео в его соцсетях, на которых мужчина занимался спортом, катался на мотоциклах и участвовал в экстремальных развлечениях.

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Кроме того, журналисты NGL.media выяснили, что впервые после начала полномасштабного вторжения Слобоженко выехал из Украины еще в апреле 2022 года. По их данным, тогда его внесли в систему "Шлях" как волонтера.

После публикации расследования блогер записал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию. Он также извинился за резкую реакцию на журналистов.

Подозрение в неуплате 213 миллионов гривен налогов

Еще до истории с отдыхом за границей деятельностью Слобоженко интересовались правоохранительные органы. Однако особенно громким стало дело, о котором Бюро экономической безопасности сообщило в августе 2024 года.

По версии следствия, в течение 2020–2023 годов предприниматель руководил структурой, которая получала значительные доходы от арбитража интернет-трафика. Речь идет, в частности, о продвижении азартных игр, онлайн-ставок и других товаров и услуг.

В БЭБ заявили, что полученные доходы не декларировались надлежащим образом. По оценке правоохранителей, общая сумма незадекларированных поступлений превысила миллиард гривен, а бюджет недополучил более 213 миллионов гривен налогов.

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Также следствие утверждало, что для сокрытия средств использовались криптовалюта, электронные кошельки и платежные системы. В дальнейшем деньги обменивали на наличные, а часть активов вкладывали в дорогие автомобили и недвижимость.

Александр Слобоженко / Фото из инстаграма alex_slobozhenko

В рамках расследования правоохранители арестовали восемь транспортных средств, среди которых элитные спортивные автомобили, а также квартиры и другую недвижимость в Киеве.

Что Слобоженко говорил об обвинениях

В апреле 2025 года предприниматель опубликовал видеообращение, в котором подробнее прокомментировал налоговое дело.

Он заявил, что погашает задолженность перед государством, а также сообщил о перечислении 20 миллионов гривен на нужды Сил обороны Украины.

Александр Слобоженко / Фото из инстаграма alex_slobozhenko

Где сейчас Александр Слобоженко и почему его задержали в Италии

История с налоговым делом получила новое развитие в ноябре 2026 года. 17 ноября Александра Слобоженко задержали в итальянском курортном городе Риччоне.

По информации итальянских СМИ, правоохранители установили его местонахождение после регистрации в одном из местных отелей. В системе сработало уведомление о международном розыске через Интерпол, после чего полиция прибыла в отель и задержала украинца.

Еще один скандальный персонаж, о котором говорили этой осенью, – бизнесмен Владислав Соколов,, чья личная жизнь и отношения с известными женщинами также привлекли внимание СМИ.