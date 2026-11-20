Олександр Слобоженко – український блогер і підприємець, який заробив мільйони на арбітражі трафіку та прославився розкішним способом життя. Після затримання в Італії 24 Канал розповідає, хто він, звідки його статки та які скандали супроводжували його кар'єру.

Adv

популярні відео

Хто такий Олександр Слобоженко та з чого почалася його кар'єра

Олександр Слобоженко народився 3 серпня 1998 року в селі Білогородка Київської області. За його словами, родина жила досить скромно, тому заробляти власні гроші він почав ще в дитинстві. Серед перших підробітків були допомога на будівництві та роздавання листівок.

Згодом хлопець зацікавився інтернетом, соціальними мережами та електронною комерцією. У 2016 році, коли йому було 18 років, він почав займатися арбітражем трафіку.

Якщо пояснювати простими словами, це напрям цифрового маркетингу, у якому фахівці купують рекламу на одних майданчиках, приводять звідти аудиторію на інші ресурси й отримують гроші за певні дії користувачів. Прибуток залежить від різниці між витратами на рекламу та винагородою за залучених клієнтів.

Реклама

У листопаді 2019 року Слобоженко, за його словами, заснував команду Traffic Devils. Вона спеціалізувалася на медіабаїнгу та просуванні різноманітних інтернетпроєктів.

У розмові з Forbes підприємець розповідав, що близько 90% виторгу компанії забезпечував гемблінг – реклама азартних ігор та онлайн-казино. Також він стверджував, що у 22 роки став доларовим мільйонером, а його заробітки могли сягати мільйона доларів на місяць.

Цікаво, що юридичні особи, пов'язані з Traffic Devils, зареєстрували лише в листопаді 2023 року. До цього команда, за інформацією журналістів, працювала без офіційної реєстрації компанії.

Lamborghini, Ferrari та автопарк за мільйони доларів

Окремою частиною публічного образу Слобоженка стали дорогі автомобілі. У соцмережах підприємець регулярно показував спортивні машини, розкішні подорожі, відпочинок на курортах та інші атрибути заможного життя.

Серед автомобілів, якими він хизувався, були Lamborghini, Ferrari, McLaren, Mercedes-Maybach, Chevrolet Corvette та BMW M3 Competition.

Реклама

Олександр Слобоженко / Фото з Інстаграму alex_slobozhenko

За словами самого Слобоженка, вартість його автопарку становила близько 3,5 мільйона доларів. І це було не просто захоплення автомобілями, а частина його образу успішного молодого підприємця.

Розслідування про відпочинок за кордоном під час війни

У квітні 2024 року Слобоженко опинився в центрі ще одного скандалу. Тоді "Українська правда" опублікувала розслідування журналіста Михайла Ткача про українських чоловіків, які відпочивали за кордоном під час повномасштабної війни.

Серед героїв матеріалу був і Слобоженко. Журналісти звернули увагу на його закордонні подорожі, компанію друзів та демонстрацію розкішного відпочинку в соціальних мережах.

Олександр Слобоженко / Фото з Інстаграму alex_slobozhenko

Як з'ясувала редакція, блогер мав довідку про непридатність до військової служби, видану в жовтні 2022 року. Водночас журналісти зіставили цю інформацію з відео в його соцмережах, на яких чоловік займався спортом, катався на мотоциклах та брав участь в екстремальних розвагах.

Реклама

Окремо журналісти NGL.media з'ясували, що вперше після початку повномасштабного вторгнення Слобоженко виїхав з України ще у квітні 2022 року. За їхніми даними, тоді його внесли до системи "Шлях" як волонтера.

Після виходу розслідування блогер записав відеозвернення, у якому прокоментував ситуацію. Він також перепросив за різку реакцію на журналістів.

Підозра у несплаті 213 мільйонів гривень податків

Ще до історії з відпочинком за кордоном діяльністю Слобоженка цікавилися правоохоронці. Однак особливо гучною стала справа, про яку Бюро економічної безпеки повідомило в серпні 2024 року.

За версією слідства, упродовж 2020–2023 років підприємець керував структурою, яка отримувала значні прибутки від арбітражу інтернет-трафіку. Йдеться, зокрема, про просування азартних ігор, онлайн-ставок та інших товарів і сервісів.

У БЕБ заявили, що отримані доходи не декларувалися належним чином. За оцінкою правоохоронців, загальна сума незадекларованих надходжень перевищила мільярд гривень, а бюджет недоотримав понад 213 мільйонів гривень податків.

Реклама

Також слідство стверджувало, що для приховування коштів використовували криптовалюту, електронні гаманці та платіжні системи. Надалі гроші обмінювали на готівку, а частину активів вкладали в дорогі автомобілі та нерухомість.

Олександр Слобоженко / Фото з Інстаграму alex_slobozhenko

У межах провадження правоохоронці арештували вісім транспортних засобів, серед яких елітні спортивні автомобілі, а також квартири та іншу нерухомість у Києві.

Що Слобоженко говорив про звинувачення

У квітні 2025 року підприємець опублікував відеозвернення, у якому докладніше прокоментував податкову справу.

Він заявив, що погашає заборгованість перед державою, а також повідомив про передачу 20 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України.

Олександр Слобоженко / Фото з Інстаграму alex_slobozhenko

Де зараз Олександр Слобоженко та чому його затримали в Італії

Історія з податковою справою отримала новий розвиток у листопаді 2026 року. 17 листопада Олександра Слобоженка затримали в італійському курортному місті Річчоне.

За інформацією італійських медіа, правоохоронці встановили його місцеперебування після реєстрації в одному з місцевих готелів. У системі спрацювало повідомлення про міжнародний розшук через Інтерпол, після чого поліція прибула до готелю та затримала українця.

Ще один скандальний персонаж, про якого говорили цієї осені, – бізнесмен Владислав Соколов, чиє особисте життя та стосунки з відомими жінками також привернули увагу медіа.