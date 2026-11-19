Як пише італійське видання RiminiToday, правоохоронці вийшли на слід чоловіка вранці 17 листопада, коли той заселився в один із готелів популярного курортного міста Річчоне.

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Щойно дані блогера внесли в базу гостей, у системі поліції миттєво спрацював сигнал тривоги за "червоною карткою" Інтерполу. Оперативники невідкладно прибули до готелю та взяли Слобоженка під варту прямо на місці. Після перевірки особи та складання протоколів у поліцейському відділку його доправили до в'язниці "Касетті" в Ріміні. Наразі він перебуває під вартою в очікуванні офіційного вердикту щодо екстрадиції в Україну.

Варто зазначити, що міжнародний розшук Слобоженка ініціювало Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Раніше слідство з'ясувало, що компанія блогера заробляла надприбутки на рекламі онлайн-казино, нелегальних ставок і фальшивих медпрепаратів. Ці гроші відмивали через криптовалюту, офшори та підпільні обмінники, не сплачуючи податків державі. Правоохоронці заочно оголосили Слобоженку підозру у несплаті 213 мільйонів гривень податків, а суд постановив узяти його під варту та наклав арешт на його квартири в Києві й автопарк суперкарів. З України блогер виїхав за довідкою про непридатність до військової служби.

Олександр Слобоженко / Фото з інстаграм-сторінки alex_slobozhenko

Зауважимо, що раніше в США затримали учасницю "Топмоделі по-українськи" Владу Роговенко.