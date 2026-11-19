Как пишет итальянское издание RiminiToday, правоохранители вышли на след мужчины утром 17 ноября, когда тот заселился в одну из гостиниц популярного курортного города Риччоне.

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Только данные блогера внесли в базу гостей, в системе полиции мгновенно сработал сигнал тревоги по "красной карточке" Интерпола. Оперативники незамедлительно прибыли в отель и взяли Слобоженко под стражу прямо на месте. После проверки личности и составления протоколов в полицейском участке его доставили в тюрьму "Касетти" в Римини. В настоящее время он находится под стражей в ожидании официального вердикта об экстрадиции в Украину.

Стоит отметить, что международный розыск Слобоженко инициировало Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Ранее следствие выяснило, что компания блогера получала сверхприбыль на рекламе онлайн-казино, нелегальных ставок и поддельных лекарственных препаратов. Эти деньги отмывали через криптовалюту, офшоры и подпольные обменники, не платя налогов государству. Правоохранители заочно объявили Слобоженко подозрение в неуплате 213 миллионов гривен налогов, а суд постановил взять его под стражу и наложил арест на его квартиры в Киеве и автопарк суперкаров. Из Украины блогер выехал по справке о негодности к военной службе.

Александр Слобоженко / Фото со страницы в инстаграме alex_slobozhenko

Отметим, что ранее в США задержали участницу шоу "Топ-модель по-украински" Владу Роговенко.