Александр Терен ответил на упреки, что получил ранение в состоянии алкогольного опьянения
Ветеран российско-украинской войны Александр Терен ответил на упреки, что получил ранение на фронте в состоянии алкогольного опьянения. Также была информация, что это произошло не 24 августа 2022 года, а 24 июня.
Мужчина признался, что думал подать иск в суд. Однако не сделал этого, ведь его поступок только пошел бы на пользу репутации другой стороны, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Терена Маричке Падалко.
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Александр Терен рассказал, что связался с мужчиной, который написал ложную информацию о его ранении. Военные действительно служили в одно время, но последний на тот момент находился в госпитале.
Он извинялся. У меня есть скриншоты, я тоже выставлял. Говорил, что он это услышал от кого-то, что он извиняется и не знал, что это такие будет иметь последствия,
– поделился Терен.
Стоит отметить, что ветерану войны ставили протезы в Соединенных Штатах Америки, но у него также есть украинские протезы, средства на которые выделило государство. Маричка Падалко подчеркнула – по закону, если военный получил ранение в состоянии алкогольного опьянения, то государство не будет выделять такую сумму денег на него.
И у меня все справки есть. И есть собратья, к счастью, еще которые живы, которые могут это все подтвердить,
– отметил ветеран войны.
Александр Терен добавил, что хотелось бы, чтобы в обществе было уважение к военнослужащим.
А не ненавидеть из-за того, что кто-то не на том направлении воевал. Кто-то вернулся живой, а кто-то три года отвоевал и дома, мол: "А почему же ты дома, а не воюешь",
– подчеркнул Александр.
Что известно о клевете на Александра Терена
- Напомним, ранее информацию, что Александр Терен получил ранение на фронте в состоянии алкогольного опьянения, также распространила Елена Шпундра на своем ютуб-канале. Она называет себя психологом.
- "Он был ранен при таких обстоятельствах: находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил справить свои естественные потребности. И когда он справлял вот эти свои естественные потребности, будучи навеселе, состоялся прилет минометной мины. Конечно, Александр был госпитализирован, и с тех самых пор он со своими побратимами абсолютно не общается", – рассказала женщина.
- Тогда ветеран войны опроверг слова Шмундры и предоставил соответствующие доказательства.