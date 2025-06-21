Актер Алексей Воротников сообщил, что присоединяется в ряды ВСУ
- Актер Алексей Воротников присоединяется к Вооруженным Силам Украины и обратился к сторонникам с просьбой о финансовой поддержке для закупки необходимых вещей.
- Он сообщил о своем решении 20 июня через инстаграм, опубликовав фото в военной форме.
Украинский актер Алексей Воротников пополняет ряды Вооруженных Сил Украины. Он обратился к поклонникам с просьбой помочь собрать средства, чтобы закупить необходимые вещи на первое время.
Новостью Воротников поделился 20 июня. Сообщает Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.
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Алексей Воротников опубликовал фото в военной форме и рассказал, что становится на защиту Украины.
Этот день наступил. Присоединяюсь в ряды ВСУ. Друзья, открываю банку. Необходимые вещи на первое время. Надеюсь на вашу поддержку,
– написал актер.
Важно! Поддержать Алексея Воротникова можно по ссылке.
Какие еще известные люди недавно сообщили, что служат
В начале июня певец Никита Ломакин рассказал, что его мобилизовали.
В конце марта лидер группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко сообщил, что принял решение присоединиться к армии. По словам музыканта, его работа не связана с медийностью.
Среди других известных людей, которые недавно стали на защиту Украины: певец Миша Крупин, юморист Игорь Ласточкин, участник группы Nazva Павел Гоц, вокалист группы "Заводь" Дмитрий Самсонов.