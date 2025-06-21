Актер Алексей Воротников сообщил, что присоединяется в ряды ВСУ

Украинский актер Алексей Воротников пополняет ряды Вооруженных Сил Украины. Он обратился к поклонникам с просьбой помочь собрать средства, чтобы закупить необходимые вещи на первое время.

Новостью Воротников поделился 20 июня. Сообщает Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Алексей Воротников опубликовал фото в военной форме и рассказал, что становится на защиту Украины.

Этот день наступил. Присоединяюсь в ряды ВСУ. Друзья, открываю банку. Необходимые вещи на первое время. Надеюсь на вашу поддержку,

– написал актер.

Важно! Поддержать Алексея Воротникова можно по ссылке.

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