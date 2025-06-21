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Show24 Украинские звезды Актер Алексей Воротников сообщил, что присоединяется в ряды ВСУ
21 июня, 18:41
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Актер Алексей Воротников сообщил, что присоединяется в ряды ВСУ

Мария Примыч
Основні тези
  • Актер Алексей Воротников присоединяется к Вооруженным Силам Украины и обратился к сторонникам с просьбой о финансовой поддержке для закупки необходимых вещей.
  • Он сообщил о своем решении 20 июня через инстаграм, опубликовав фото в военной форме.

Украинский актер Алексей Воротников пополняет ряды Вооруженных Сил Украины. Он обратился к поклонникам с просьбой помочь собрать средства, чтобы закупить необходимые вещи на первое время.

Новостью Воротников поделился 20 июня. Сообщает Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Алексей Воротников опубликовал фото в военной форме и рассказал, что становится на защиту Украины.

Этот день наступил. Присоединяюсь в ряды ВСУ. Друзья, открываю банку. Необходимые вещи на первое время. Надеюсь на вашу поддержку, 
– написал актер.

Важно! Поддержать Алексея Воротникова можно по ссылке.

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