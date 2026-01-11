Смогла забеременеть не сразу, – Алина Гросу сделала откровенное признание

Вчера, 10 января, певица Алина Гросу сообщила, что беременна первенцем. Сегодня она снова вышла на связь к поклонникам, чтобы поблагодарить за поздравления и теплые слова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Гросу. Певица призналась, что растрогана приятными сообщениями и комментариями, которые получает от людей.

Кстати Как это трудно, – беременная Алина Гросу впервые рассказала подробности о своем состоянии

Алина Гросу рассказала, что скоро будет вести мамский блог. Певица будет делиться с подписчиками положительными и проблемными моментами, с которыми сейчас сталкиваются женщины.

Ведь смогла забеременеть я не сразу, а только когда отпустила ситуацию и справилась со всеми испытаниями. Держу кулачки за каждую женщину, которая хочет детей, но пока не получила свое счастье. Я верю в вас всем сердцем,

– отметила Гросу.

К сообщению знаменитость прикрепила фрагмент клипа на песню "Жить на полную", которую записала вместе с музыкантом Don Maron, скрывающим свое лицо. Вероятно, именно он является избранником Алины и отцом будущего ребенка.

Что известно о беременности Алины Гросу?