Смогла забеременеть не сразу, – Алина Гросу сделала откровенное признание
- Алина Гросу объявила о своей беременности и планирует вести мамский блог.
- Певица поблагодарила поклонников за поддержку и поделилась фрагментом клипа с Don Maron, вероятным отцом ребенка.
Вчера, 10 января, певица Алина Гросу сообщила, что беременна первенцем. Сегодня она снова вышла на связь к поклонникам, чтобы поблагодарить за поздравления и теплые слова.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Гросу. Певица призналась, что растрогана приятными сообщениями и комментариями, которые получает от людей.
Алина Гросу рассказала, что скоро будет вести мамский блог. Певица будет делиться с подписчиками положительными и проблемными моментами, с которыми сейчас сталкиваются женщины.
Ведь смогла забеременеть я не сразу, а только когда отпустила ситуацию и справилась со всеми испытаниями. Держу кулачки за каждую женщину, которая хочет детей, но пока не получила свое счастье. Я верю в вас всем сердцем,
– отметила Гросу.
К сообщению знаменитость прикрепила фрагмент клипа на песню "Жить на полную", которую записала вместе с музыкантом Don Maron, скрывающим свое лицо. Вероятно, именно он является избранником Алины и отцом будущего ребенка.
Что известно о беременности Алины Гросу?
В декабре блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщил, что Алина Гросу беременна. Ее заметили в одном из американских супермаркетов с округлым животиком. Наша редакция обратилась за комментарием к пиар-менеджеру артистки, однако она отказалась комментировать информацию.
10 января Гросу выпустила клип на песню "Жить на полную", где подтвердила слухи о беременности. Сейчас певица не рассекретила пол ребенка. Также она не раскрывает, является ли Don Maron отцом.
Личная жизнь Алины окутана слухами. Ранее она была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым.
Весной 2024 года артистка подтвердила, что во второй раз вышла замуж. В сети предполагали, что мужем Гросу стал российский актер Роман Полянский.
Кто такой тот самый Don Maron – неизвестно.