Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Гросу. Певица призналась, что растрогана приятными сообщениями и комментариями, которые получает от людей.

Алина Гросу рассказала, что скоро будет вести мамский блог. Певица будет делиться с подписчиками положительными и проблемными моментами, с которыми сейчас сталкиваются женщины.

Ведь смогла забеременеть я не сразу, а только когда отпустила ситуацию и справилась со всеми испытаниями. Держу кулачки за каждую женщину, которая хочет детей, но пока не получила свое счастье. Я верю в вас всем сердцем,
– отметила Гросу.

К сообщению знаменитость прикрепила фрагмент клипа на песню "Жить на полную", которую записала вместе с музыкантом Don Maron, скрывающим свое лицо. Вероятно, именно он является избранником Алины и отцом будущего ребенка.

Что известно о беременности Алины Гросу?

  • В декабре блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщил, что Алина Гросу беременна. Ее заметили в одном из американских супермаркетов с округлым животиком. Наша редакция обратилась за комментарием к пиар-менеджеру артистки, однако она отказалась комментировать информацию.

  • 10 января Гросу выпустила клип на песню "Жить на полную", где подтвердила слухи о беременности. Сейчас певица не рассекретила пол ребенка. Также она не раскрывает, является ли Don Maron отцом.

  • Личная жизнь Алины окутана слухами. Ранее она была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым.

  • Весной 2024 года артистка подтвердила, что во второй раз вышла замуж. В сети предполагали, что мужем Гросу стал российский актер Роман Полянский.

  • Кто такой тот самый Don Maron – неизвестно.