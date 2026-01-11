Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гросу. Співачка зізналась, що розчулена приємними повідомленнями та коментарями, які отримує від людей.
До речі Як це важко, – вагітна Аліна Гросу вперше розповіла подробиці про свій стан
Аліна Гросу розповіла, що скоро вестиме мамський блог. Співачка ділитиметься з підписниками позитивними й проблемними моментами, з якими зараз зіштовхуються жінки.
Адже змогла завагітніти я не одразу, а тільки коли відпустила ситуацію та впоралася з усіма випробуваннями. Тримаю кулачки за кожну жінку, котра хоче дітей, але поки що не отримала своє щастя. Я вірю у вас усім серцем,
– зазначила Гросу.
До допису знаменитість прикипіла фрагмент кліпу на пісню "Жити на повну", яку записала разом з музикантом Don Maron, що приховує своє обличчя. Ймовірно, саме він є обранцем Аліни та батьком майбутньої дитини.
Що відомо про вагітність Аліни Гросу?
У грудні блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що Аліна Гросу вагітна. Її помітили в одному з американських супермаркетів з округлим животиком. Наша редакція звернулась за коментарем до піар-менеджерки артистки, однак вона відмовилась коментувати інформацію.
10 січня Гросу випустила кліп на пісню "Жити на повну", де підтвердила чутки про вагітність. Наразі співачка не розсекретила стать дитини. Також вона не розкриває, чи Don Maron є батьком.
Особисте життя Аліни оповите чутками. Раніше вона була заміжня за російським бізнесменом Олександром Комковим.
Навесні 2024 року артистка підтвердила, що вдруге вийшла заміж. У мережі припускали, що чоловіком Гросу став російський актор Роман Полянський.
Хто такий той самий Don Maron – невідомо.