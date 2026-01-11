Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гросу. Співачка зізналась, що розчулена приємними повідомленнями та коментарями, які отримує від людей.

До речі Як це важко, – вагітна Аліна Гросу вперше розповіла подробиці про свій стан

Аліна Гросу розповіла, що скоро вестиме мамський блог. Співачка ділитиметься з підписниками позитивними й проблемними моментами, з якими зараз зіштовхуються жінки.

Адже змогла завагітніти я не одразу, а тільки коли відпустила ситуацію та впоралася з усіма випробуваннями. Тримаю кулачки за кожну жінку, котра хоче дітей, але поки що не отримала своє щастя. Я вірю у вас усім серцем,
– зазначила Гросу.

До допису знаменитість прикипіла фрагмент кліпу на пісню "Жити на повну", яку записала разом з музикантом Don Maron, що приховує своє обличчя. Ймовірно, саме він є обранцем Аліни та батьком майбутньої дитини.

Що відомо про вагітність Аліни Гросу?

  • У грудні блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що Аліна Гросу вагітна. Її помітили в одному з американських супермаркетів з округлим животиком. Наша редакція звернулась за коментарем до піар-менеджерки артистки, однак вона відмовилась коментувати інформацію.

  • 10 січня Гросу випустила кліп на пісню "Жити на повну", де підтвердила чутки про вагітність. Наразі співачка не розсекретила стать дитини. Також вона не розкриває, чи Don Maron є батьком.

  • Особисте життя Аліни оповите чутками. Раніше вона була заміжня за російським бізнесменом Олександром Комковим.

  • Навесні 2024 року артистка підтвердила, що вдруге вийшла заміж. У мережі припускали, що чоловіком Гросу став російський актор Роман Полянський.

  • Хто такий той самий Don Maron – невідомо.