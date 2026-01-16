Опускала руки, – Алина Гросу откровенно рассказала, как сложно ей было забеременеть
Алина Гросу продолжает делиться подробностями беременности. Также певица призналась, сколько килограммов уже набрала.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Гросу. К сообщению она прикрепила видео с любимым.
Алина Гросу поделилась, что они с избранником много лет хотели ребенка, однако она никак не могла забеременеть.
Гормональные таблетки, от которых раздражительность, плохой обмен веществ, а от того постоянный контроль питания, сбитый цикл, бессонные ночи, печаль и каждый купленный и использованный тест – неоправданные надежды,
– написала певица.
Гросу отметила, что понимает девушек, которые столкнулись с похожей ситуацией, и выразила им поддержку.
Я также опускала руки и старалась не думать, пряталась в делах, в работе, в быту. Съедала себя, что со мной что-то не так. Держала улыбку, когда спрашивали, почему еще нет детей. В один момент я выдохнула и начала жить простой жизнью. Не покупала тесты и тему беременности прикрыла. Пришло время и вот на тебе,
– призналась Алина.
Артистка объяснила, что некоторое время скрывала беременность, ведь боялась, что что-то пойдет не так. Гросу выбрала молчание, ведь не любит, когда ее жалеют, не любит выглядеть слабой. Только сейчас Алина почувствовала, что готова делиться собственной историей с другими людьми.
Кстати, пока что я набрала 4 килограмма. Ну, по правде, сначала 8, но когда мне сказали, какой сейчас вес у моего ребенка, я очень быстренько все лишнее сбросила обратно,
– рассказала Гросу.
Что известно о беременности Алины Гросу?
Напомним, в начале декабря блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщил, что Алина Гросу беременна первенцем. Певицу сфотографировали с округлившимся животиком в одном из американских супермаркетов. Однако ни представители знаменитости, ни она сама данную информацию не комментировали.
10 января Гросу подтвердила, что в положении. Она выпустила клип на песню "Жить на полную", которую записала вместе с музыкантом Don Maron, скрывающим свое лицо. Вероятно, именно он является отцом ребенка.
Гросу держит свою личную жизнь за семью замками. В 2019 году артистка вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова, однако уже через год супруги развелись.
В 2024 году Алина подтвердила второй брак, но личность своего мужа не раскрыла. В то же время в сети предполагают, что это может быть российский актер Роман Полянский.