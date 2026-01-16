Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Гросу. К сообщению она прикрепила видео с любимым.

К слову Смогла забеременеть не сразу, – Алина Гросу сделала откровенное признание

Алина Гросу поделилась, что они с избранником много лет хотели ребенка, однако она никак не могла забеременеть.

Гормональные таблетки, от которых раздражительность, плохой обмен веществ, а от того постоянный контроль питания, сбитый цикл, бессонные ночи, печаль и каждый купленный и использованный тест – неоправданные надежды,

– написала певица.

Гросу отметила, что понимает девушек, которые столкнулись с похожей ситуацией, и выразила им поддержку.

Я также опускала руки и старалась не думать, пряталась в делах, в работе, в быту. Съедала себя, что со мной что-то не так. Держала улыбку, когда спрашивали, почему еще нет детей. В один момент я выдохнула и начала жить простой жизнью. Не покупала тесты и тему беременности прикрыла. Пришло время и вот на тебе,

– призналась Алина.

Артистка объяснила, что некоторое время скрывала беременность, ведь боялась, что что-то пойдет не так. Гросу выбрала молчание, ведь не любит, когда ее жалеют, не любит выглядеть слабой. Только сейчас Алина почувствовала, что готова делиться собственной историей с другими людьми.

Кстати, пока что я набрала 4 килограмма. Ну, по правде, сначала 8, но когда мне сказали, какой сейчас вес у моего ребенка, я очень быстренько все лишнее сбросила обратно,

– рассказала Гросу.

Что известно о беременности Алины Гросу?