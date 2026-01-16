Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гросу. До допису вона прикріпила відео з коханим.

До слова Змогла завагітніти не одразу, – Аліна Гросу зробила відверте зізнання

Аліна Гросу поділилась, що вони з обранцем багато років хотіли дитину, однак вона ніяк не могла завагітніти.

Гормональні таблетки, від котрих дратівливість, поганий обмін речовин, а від того постійний контроль харчування, збитий цикл, безсонні ночі, сум і кожен куплений і використаний тест – невиправдані надії,

– написала співачка.

Гросу зазначила, що розуміє дівчат, які зіштовхнулися зі схожою ситуацією, і висловила їм підтримку.

Я також опускала руки й намагалась не думати, ховалася в справах, в роботі, в побуті. З'їдала себе, що зі мною щось не так. Тримала посмішку, коли питали, чому ще не має дітей. В один момент я видихнула і почала жити простим життям. Не купувала тести й тему вагітності прикрила. Прийшов час і от на тобі,

– зізналась Аліна.

Артистка пояснила, що певний час приховувала вагітність, адже боялась, що щось піде не так. Гросу обрала мовчання, адже не любить, коли її жаліють, не любить виглядати слабкою. Тільки зараз Аліна відчула, що готова ділитись власною історією з іншими людьми.

До речі, поки що я набрала 4 кілограми. Ну, по правді, спочатку 8, але коли мені сказали, яка зараз вага у моєї дитини, я дуже швиденько все лишнє скинула назад,

– розповіла Гросу.

Що відомо про вагітність Аліни Гросу?