Не надо было лезть во "Дворец спорта", – известная певица резко высказалась о Klavdia Petrivna

30 и 31 августа 2024 года Klavdia Petrivna, которая сначала скрывала лицо, провела свои первые сольные концерты. Она тогда собрала аншлаги во "Дворце спорта".

Во время выступления артистка впервые сняла маску, поэтому стало известно, что Klavdia Petrivna – юная певица Соломия Опрышко. Ее творчество на днях прокомментировала Анастасия Приходько. Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью артистки для "Люкс ФМ".

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Не надо было открывать лицо, не надо было лезть во "Дворец спорта". Надо держать было максимально эту интригу. Не знаю, кто ее заставил это делать. Не надо было к Тине идти (на проект "Дом звукозаписи" – 24 Канал),

– считает Приходько.

Она добавила, что после стремительного развития, как это произошло с Клавдией Петровной, исполнительницу ждет большая пауза.

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн

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Отметим, вскоре состоятся два концерта Klavdia Petrivna. В четверг и пятницу, 13 и 14 февраля, во Львове певица будет удивлять исполнением любимых песен. Событие пройдет на концерт-арене "Малевич". Это будут первые выступления Klavdia Petrivna в 2025 году.