Об этом Воскобойник рассказала в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ", информирует Show 24. Блогерша объяснила, почему отказалась принять участие в "Холостяке".

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Анастасия Воскобойник поделилась, что не знала, кто будет главным героем "Холостяка". Блогерша назвала несколько причин, почему не приняла участие в проекте.

Во-первых, я понимаю, что это морально тяжело. Я не хочу травмировать свою психику. Ну, мне достаточно стресса в жизни. Во-вторых, для меня модель, когда я и еще 20 девушек за одного мужчину бьемся, выгрызаемся, ломаем ногти (некомфортная – Show 24). Два месяца жизни у меня выпадают – ну, это при условии, что он меня выберет, а я другого не рассматриваю. Да ну, нет, мне что нечем себя занять?,

– сказала она.

Анастасия Воскобойник в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн

Кстати! Недавно олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев признался, что не против принять участие в "Холостяке". Он отметил, что это был бы интересный опыт.

Напомним, что ранее ведущий романтического реалити-шоу Григорий Решетник рассказал, что 14 сезон "Холостяка" будет. К тому же он надеется, что в 2026 году удастся запустить "Холостячку".